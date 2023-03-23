Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in gözünden sakındığı kız kardeşine bakın! Görenin nutku tutuldu! Sinan Engin’in avukat kızı...
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, oyuncu sevgilisi Miray Daner ile ayrıldığı yönündeki iddialarla gündem oldu. İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken Oğulcan Engin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oğulcan Engin'in babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen kız kardeşini ilk kez görenler ise hayran kaldı. İşte Sinan Engin'in avukat kızı...
23.03.2023 01:40 - Son Güncelleme: 23.03.2023 01:43
Sosyal medya hesaplarından romantik pozlarını paylaşarak aşk tazeleyen ünlü çiftin 2 yıllık ilişkilerinin üzerinde kara bulutlar gezdiği iddia edildi. İddialara göre Oğulcan Engin ve Miray Daner ayrılık kararı verdi.
İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken Oğulcan Engin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Oğulcan Engin'in babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen kız kardeşini ilk kez görenler ise hayran kaldı.
Sinan Engin'in Ayşe Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Engin, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.