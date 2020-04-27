Haberler Galeri Magazin Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in fotoğrafı olay oldu! 'Ezgi ile bebekleri Çocuklar Duymasın'daki Havuç gibi...'

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in fotoğrafı olay oldu! 'Ezgi ile bebekleri Çocuklar Duymasın'daki Havuç gibi...'

Oğulcan Engin, bir süredir Ezgi Eyüboğlu ile birlikte. Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini ciddi bir şekilde yürüten Oğulcan Engin sosyal medyanın çok konuşulan ünlü isimleri arasına girdi. Karantina günlerini Oğulcan Engin'in Mecidiyeköy'deki evinde geçiren Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya paylaşımlarını ihmal etmiyor. Sevgilisine göre daha az paylaşımda bulunan Oğulcan Engin bebeklik fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde. Bebekliğindeki saç ve ten rengi ile sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na olan benzerliğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, çiftin bebeklerinin Çocuklar Duymasın dizisindeki Havuç karakterini canlandıran Furkan Kızılay gibi olacağı yönünde yorumlarda bulundu. İşte Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'in bebeklik hali...

27.04.2020 18:02 - Son Güncelleme: 27.04.2020 18:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





