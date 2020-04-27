RAMAZAN İMSAKİYE
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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in fotoğrafı olay oldu! 'Ezgi ile bebekleri Çocuklar Duymasın'daki Havuç gibi...'

Oğulcan Engin, bir süredir Ezgi Eyüboğlu ile birlikte. Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini ciddi bir şekilde yürüten Oğulcan Engin sosyal medyanın çok konuşulan ünlü isimleri arasına girdi. Karantina günlerini Oğulcan Engin'in Mecidiyeköy'deki evinde geçiren Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya paylaşımlarını ihmal etmiyor. Sevgilisine göre daha az paylaşımda bulunan Oğulcan Engin bebeklik fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde. Bebekliğindeki saç ve ten rengi ile sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na olan benzerliğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, çiftin bebeklerinin Çocuklar Duymasın dizisindeki Havuç karakterini canlandıran Furkan Kızılay gibi olacağı yönünde yorumlarda bulundu. İşte Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'in bebeklik hali...

27.04.2020 18:02 - Son Güncelleme: 27.04.2020 18:26
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bebeklik hali olay oldu! 'Ezgi ile bebekleri Çocuklar Duymasın'daki Havuç gibi...'

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bebeklik fotoğrafını görenler, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile bebeklerinin Çocuklar Duymasın'daki Havuç gibi olacakları yönünde yorumlarda bulundu.

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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bebeklik hali olay oldu! 'Ezgi ile bebekleri Çocuklar Duymasın'daki Havuç gibi...'

İşte Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çiftini birbirine çok yakıştıran sosyal medya kullanıcılarının konuştuğu Oğulcan Engin'in ve diğer ünlülerin bebeklik halleri...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bebeklik hali olay oldu! 'Ezgi ile bebekleri Çocuklar Duymasın'daki Havuç gibi...'

Burcu Esmersoy

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bebeklik hali olay oldu! 'Ezgi ile bebekleri Çocuklar Duymasın'daki Havuç gibi...'
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bebeklik hali olay oldu! 'Ezgi ile bebekleri Çocuklar Duymasın'daki Havuç gibi...'

Merve Boluğur

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