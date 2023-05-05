Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in babasından üzen haber! 2 çocuk babası Sinan Engin ameliyat oldu işte son sağlık durumu

SİNAN ENGİN'İN SAĞLIK DURUMU

Tendon ameliyatı olan Sinan Engin'in "1 ay yere basamayacağız, koltuk değneği ile yürümeye devam" dediğini ve hastanede tedavisine devam edildiği, sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.