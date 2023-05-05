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Haberler Magazin Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in babasından üzen haber! 2 çocuk babası Sinan Engin ameliyat oldu işte son sağlık durumu

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in babasından üzen haber! 2 çocuk babası Sinan Engin ameliyat oldu işte son sağlık durumu

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in babasından üzen haber! 2 çocuk babası Sinan Engin ameliyat oldu. 1990-1995 yılları arasında Seda Sayan ile evli olan ve bu evliilkten Oğulcan Engin adında bir erkek evladı olan Sinan Engin, 1997'de Ayşe Karasu ile evlendi ve bu eblilikten de Elif adında bir kız dünyaya geldi. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin sağlık sorunuyla gündeme geldi. 58 yaşındaki Sinan Engin ameliyat oldu. İşte tendon ameliyatı olan Sinan Engin'in son sağlık durumu...

05.05.2023 15:40 - Son Güncelleme: 05.05.2023 15:57
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in babasından üzen haber! 2 çocuk babası Sinan Engin ameliyat oldu işte son sağlık durumu

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in babasından üzen haber! 2 çocuk babası Sinan Engin ameliyat oldu. İşte Sinan Engin'in son sağlık durumu...

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in babasından üzen haber! 2 çocuk babası Sinan Engin ameliyat oldu işte son sağlık durumu

Seda Sayan'ın eski eşi olan spor yorumcusu Sinan Engin ameliyat oldu. Sinan Engin'in sağlık durumu hakkında son bilgi geldi.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in babasından üzen haber! 2 çocuk babası Sinan Engin ameliyat oldu işte son sağlık durumu

SİNAN ENGİN'İN SAĞLIK DURUMU

Tendon ameliyatı olan Sinan Engin'in "1 ay yere basamayacağız, koltuk değneği ile yürümeye devam" dediğini ve hastanede tedavisine devam edildiği, sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in babasından üzen haber! 2 çocuk babası Sinan Engin ameliyat oldu işte son sağlık durumu

Seda Sayan'dan boşandıktan sonra Ayşw Hanım'la evlenen Sinan Engin'in ailesini görmeye hazır mısınız?

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in babasından üzen haber! 2 çocuk babası Sinan Engin ameliyat oldu işte son sağlık durumu

Babası Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin ve kız kardeşi Elif ile arasından su sızmayan Oğulcan Engin, magazinin sevdiği isimler arasında.

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