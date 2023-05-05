Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in babasından üzen haber! 2 çocuk babası Sinan Engin ameliyat oldu işte son sağlık durumu
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in babasından üzen haber! 2 çocuk babası Sinan Engin ameliyat oldu. 1990-1995 yılları arasında Seda Sayan ile evli olan ve bu evliilkten Oğulcan Engin adında bir erkek evladı olan Sinan Engin, 1997'de Ayşe Karasu ile evlendi ve bu eblilikten de Elif adında bir kız dünyaya geldi. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin sağlık sorunuyla gündeme geldi. 58 yaşındaki Sinan Engin ameliyat oldu. İşte tendon ameliyatı olan Sinan Engin'in son sağlık durumu...
05.05.2023 15:40 - Son Güncelleme: 05.05.2023 15:57
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in babasından üzen haber! 2 çocuk babası Sinan Engin ameliyat oldu. İşte Sinan Engin'in son sağlık durumu...
Seda Sayan'ın eski eşi olan spor yorumcusu Sinan Engin ameliyat oldu. Sinan Engin'in sağlık durumu hakkında son bilgi geldi.
Babası Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin ve kız kardeşi Elif ile arasından su sızmayan Oğulcan Engin, magazinin sevdiği isimler arasında.