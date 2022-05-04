Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’i koluna taktı bomba kare ortaya çıktı! Sinan Engin, eşi Ayşe ve kızı Elif Engin ile...

Ardından Oğulcan Engin, babası Sinan Engin, üvey annesi Ayşe Engin ve kız kardeşi Elif Engin ile bir araya geldi. Oğulcan'ı öz oğlu gibi seven Ayşe Engin'in Instagram hesabında ortaya çıkan bu fotoğraf kısa sürede gündem oldu.