Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'i koluna taktı bomba kare ortaya çıktı! Sinan Engin, eşi Ayşe ve kızı Elif Engin ile...
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daner'i koluna taktı bomba kare ortaya çıktı! Sinan Engin, eşi Ayşe ve kızı Elif Engin ile bayramlaşmaya giden Sinan Engin - Miray Daner çiftinin keyfi pek yerinde. Sinan Engin ve eşi Ayşe Engin'in Instagram paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmayan Oğulcan Engin bayramda, sevgilisi Miray Daner ile birlikte babası Sinan Engin'in evine gitti.
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'i koluna taktı bomba kare ortaya çıktı! Sinan Engin, eşi Ayşe ve kızı Elif Engin ile bayramda bir araya gelen Miray Daner - Oğulcan Engin çifti sosyal medya gündeminde.
Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'ın nikahına gitmemesi ile adından söz ettirmişti geçtiğimiz günlerde. Bayram fotoğrafı paylaşan Engin'e yorum yapan isimler arasında yer alan Seda Sayan'ın, "Oğlum" notu dikkat çekti.
Ardından Oğulcan Engin, babası Sinan Engin, üvey annesi Ayşe Engin ve kız kardeşi Elif Engin ile bir araya geldi. Oğulcan'ı öz oğlu gibi seven Ayşe Engin'in Instagram hesabında ortaya çıkan bu fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
EZGİ DE AİLEYE GİRMİŞTİ...
Engin ailesinin paylaşımını gören soyal medya takipçilerinin aklına Oğulcan Engin'in bir önceki aşkı Ezgi Eyüboğlu geldi.