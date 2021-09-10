Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin hızlı çıktı! Ezgi Eyüboğlu’nu çabuk unuttu o ünlü isimle aşk yaşamaya başladı işte yeni sevgilisi...
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin hızlı çıktı! Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Oğulcan Engin, geçen temmuz ayında ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandırmıştı. Engin'den şaşırtıcı bir hamle daha geldi. Oğulcan Engin'in ünlü bir fenomenle aşk yaşamaya başladığı öğrenildi. Engin'in yeni ilişkisi herkesi şaşkına çevirirken 'Oğulcan hızlı çıktı', 'Ezgi'yi çabuk unuttu' yorumları yapıldı. Bakın Oğulcan Engin'in yeni aşkı kim çıktı...
10.09.2021 20:42
- Son Güncelleme: 10.09.2021 20:55
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla geçen temmuz ayında yollarını ayırmıştı.