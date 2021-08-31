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Haberler Magazin Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin 31 yaşına bastı anne yüreği bakın neler yazdı! Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin de boş durmadı

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin 31 yaşına bastı anne yüreği bakın neler yazdı! Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin de boş durmadı

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin 31 yaşına bastı anne yüreği bakın neler yazdı! 2 yıl aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile geçtiğimiz ay ilişkisini sonlandıran Oğulcan Engin'e doğum gününde annesi Seda Sayan'dan duygusal notlu bir paylaşım geldi. 1990-1995 yılları arasında Sinan Engin ile evli olan Seda Sayan bu evlilikten dünyaya getirdiği biricik oğluna yazdığı notla dikkat çekerken, Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin de Instagram hesabından Oğulcan'a yazdıklarıyla takdir edildi.

31.08.2021 16:23 - Son Güncelleme: 31.08.2021 16:54
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin 31 yaşına bastı anne yüreği bakın neler yazdı! Sinan Engin’in eşi Ayşe Engin de boş durmadı

1990-1995 yılları arasında Sinan Engin ile evli olan ve bu evlilikten Oğulcan adında bir erkek evlat dünyaya getiren Seda Sayan, eski eşi ile arkadaş kalmayı başaranlardan. 1997'den bu yana Ayşe Hanım ile evli olan Sinan Engin'in ise bir kızı bir de oğlu var.

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin 31 yaşına bastı anne yüreği bakın neler yazdı! Sinan Engin’in eşi Ayşe Engin de boş durmadı

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ayrılık kararı alan Oğulcan Engin'in bugün doğum günü. Her zaman olduğu gibi yeni yaşında da ailesi ile birlikte olan ve onların sevgi dolu sözcükleri ile dikkat çeken Oğulcan'a Seda Sayan ve Ayşe Engin'den gelen kutlama mesajı dikkat çekti.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin 31 yaşına bastı anne yüreği bakın neler yazdı! Sinan Engin’in eşi Ayşe Engin de boş durmadı

Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan oğlunun doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin 31 yaşına bastı anne yüreği bakın neler yazdı! Sinan Engin’in eşi Ayşe Engin de boş durmadı

Seda Sayan paylaşımına 'İyi ki doğdun iyi ki beni seçtin güzel huylum' notunu eklemeyi de ihmal etmedi.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin 31 yaşına bastı anne yüreği bakın neler yazdı! Sinan Engin’in eşi Ayşe Engin de boş durmadı

Seda dışında bir paylaşım da Oğulcan Engin'in babası Sinan Engin'in eşi Ayşe Hanım'dan geldi.

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