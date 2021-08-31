Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin 31 yaşına bastı anne yüreği bakın neler yazdı! Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin de boş durmadı
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin 31 yaşına bastı anne yüreği bakın neler yazdı! 2 yıl aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile geçtiğimiz ay ilişkisini sonlandıran Oğulcan Engin'e doğum gününde annesi Seda Sayan'dan duygusal notlu bir paylaşım geldi. 1990-1995 yılları arasında Sinan Engin ile evli olan Seda Sayan bu evlilikten dünyaya getirdiği biricik oğluna yazdığı notla dikkat çekerken, Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin de Instagram hesabından Oğulcan'a yazdıklarıyla takdir edildi.
31.08.2021 16:23
- Son Güncelleme: 31.08.2021 16:54