Seda Sayan’ın müstakbel gelinine bakın! Oğulcan Engin’den öpücüğü kapan Miray Daner mutluluk pozunu paylaştı! O detay dikkat çekti
Seda Sayan'ın müstakbel gelinine bakın! Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Geçen aylarda kural bozarak sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulunan Daner, romantik pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin kendisini öperken verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Söz konusu fotoğrafta oldukça mutlu görünen Daner için "Aşk yaramış" yorumu yapıldı. İşte Miray Daner'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
08.02.2022 00:10
- Son Güncelleme: 08.02.2022 00:10
Ünlü oyuncu Miray Daner, geçen aylarda Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le yeni bir aşka yelken açmıştı.
İlişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, yılbaşında Oğulcan Engin'in ailesiyle bir araya gelmiş ve "Miray aileye girdi" dedirmişti.
Daner, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlarla da adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, sevgilisi Oğulcan Engin ile yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.