Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner’e sevgilisinden sitem! Oğulcan Engin hem aşka geldi hem serzenişte bulundu
Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner'e sevgilisinden sitem! Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu ile iki yıllık ilişkilerini sürpriz bir kararla sonlandırmıştı. Biten ilişkisinin ardından ismi birçok güzelle aşk dedikodularına karışan Engin, özel hayatıyla ilgili suskunluğunu korurken ünlü ismin oyuncu Miray Daner ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşklarına doludizgin devam eden ikiliden Oğulcan Engin, sosyal medya hesabında sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Miray Daner'in fotoğrafını yayınlayan Engin, paylaşımının altına düştüğü notla "Hem aşık hem kızgın" dedirtti. İşte Oğulcan Engin'in sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...
23.04.2022 18:39 - Son Güncelleme: 23.04.2022 18:39
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu ile iki yıllık ilişkilerini sürpriz bir kararla sonlandırmıştı.
Ezgi Eyüboğlu ile nikah masasına oturması beklenen ancak ayrıldıklarını açıklayan Oğulcan Engin'in biten ilişkisinin ardından ismi birçok güzelle aşk dedikodularına karıştı.
Özel hayatına dair çıkan haberlere karşı suskunluğunu uzun bir süre koruyan Engin'in daha sonra oyuncu Miray Daner ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Oğulcan Engin ile Miray Daner de sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla iddiaları doğrulamıştı.
Aşklarına doludizgin devam eden ikiliden Oğulcan Engin, sosyal medya hesabında sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.