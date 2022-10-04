Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner mini eteğiyle olay oldu! Sevgilisi Oğulcan Engin bakın ne tepki verdi! Kumsal pozları...
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, süper mini beyaz eteği ile kumsalda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun kumsal pozları çok konuşulurken sevgilisi Oğulcan Engin'den de yorum gecikmedi. İşte Miray Daner'in çok konuşulan o pozları...
04.10.2022 20:41 - Son Güncelleme: 04.10.2022 20:41
Ünlü oyuncu Miray Daner, uzun bir süre önce Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Oğulcan Engin ile aşklarına doludizgin devam eden oyuncu, sevgilisi ile verdiği romantik pozlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.