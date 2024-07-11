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Seda Sayan’ın müstakbel gelini İlayda Alişan ile oğlu Oğulcan Engin’i utandıran soru! Ünlü çift kıpkırmızı oldu! “İkimizi de utandırmayın”

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Oğulcan Engin, yaşadığı aşklarla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Ezgi Eyüboğlu ve Miray Daner gibi isimlerle aşk yaşayan ünlü isim, son olarak gönlünü bir başka oyuncu güzel İlayda Alişan'a kaptırdı. Alişan ile aşklarına tam gaz devam eden Engin, önceki gün sevgilisiyle kameralara yansıdı. İkiliye yöneltilen bir soru ise ünlü çifti utandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 09:03 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 09:18
Seda Sayan’ın müstakbel gelini İlayda Alişan ile oğlu Oğulcan Engin’i utandıran soru! Ünlü çift kıpkırmızı oldu! İkimizi de utandırmayın 1

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Oğulcan Engin, yaşadığı aşklarla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Seda Sayan’ın müstakbel gelini İlayda Alişan ile oğlu Oğulcan Engin’i utandıran soru! Ünlü çift kıpkırmızı oldu! İkimizi de utandırmayın 2

Ezgi Eyüpoğlu ile ayrıldıktan sonra Miray Daner'le aşk yaşamaya başlayan Oğulcan Engin, aradığı mutluluğu bu ilişkide de bulamadı.

İlayda Alişan ile oğlu Oğulcan Engin'i utandıran soru!

Seda Sayan’ın müstakbel gelini İlayda Alişan ile oğlu Oğulcan Engin’i utandıran soru! Ünlü çift kıpkırmızı oldu! İkimizi de utandırmayın 3

Miray Daner ile ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandıran Engin, ayrılığın ardından gönlünü bir başka oyuncu İlayda Alişan'a kaptırdı.

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