Seda Sayan’ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu havuz pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı! Yeşil bikinisi ile çok konuşuldu
Seda Sayan'ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu havuz pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı! Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Endin ile aşklarına tam gaz devam eden Ezgi Eyüboğlu, son paylaşımıyla adeta nefes kesti. Tatilden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü oyuncu, yeşil bikinisi ile havuzda verdiği pozları art arda sosyal medya hesabında yayınladı. Ezgi Eyüpoğlu'nun hayranları, paylaşıma yoğun ilgi göstererek oyuncuya övgü yağdırdı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları…
13.07.2021 19:36
- Son Güncelleme: 13.07.2021 19:43
Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandıran Ezgi Eyüpoğlu, Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten olan Oğulcan Engin ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.
Oğulcan Engin ile Miami tatiline devam eden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, yeşil bikinisi ile havuzda verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek Ezgi Eyüboğlu'nu iltifat yağmuruna tuttu.
Takipçileri, Eyüpoğlu için "Bir insan bu kadar güzel olabilir mi?", "Bayıldım! Her hali ile güzel kadın", "Senden daha güzelini görmedim" yorumlarını yaptı.