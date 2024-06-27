Seda Sayan'ın meğer gerçek ismi bambaşkaymış! Onu yıllarca yanlış tanımışız! 61 yaşındaki Seda Sayan'ın gerçek ismi...

Seda Sayan, yıllar boyunca güçlü sesi ve etkileyici sahne performanslarıyla milyonların gönlünde taht kurdu. Şimdilerde Çağlar Ökten ile mutlu evlilik yaşayan Seda Sayan, yıllarca sahne adıyla tanınsa da, gerçek adını yıllardır kimse bilmiyordu. İşte 61 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan'ın gerçek adı...
Seda Sayan, yıllar boyunca güçlü sesi ve etkileyici sahne performanslarıyla milyonların gönlünde taht kurdu. Şimdilerde Çağlar Ökten ile mutlu evlilik yaşayan Seda Sayan, yıllarca sahne adıyla tanınsa da, gerçek adını yıllardır kimse bilmiyordu. İşte 61 yaşındaki ünlü sanatçı Seda Sayan'ın gerçek adı...
Gerek başarılı performansıyla gerek yaptırdığı estetik işlemleriyle magazin manşetlerini süsleyen Seda Sayan, milyonların yakın markajında.
24 Nisan'da Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı.