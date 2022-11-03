Seda Sayan'ın kucağında poz vermişti 'Küçük Onur'un son haline bakın o şimdi 40 yaşında! Küçük İbo'nun ezeli rakibini görenler: "Tanıyamadım"
Seda Sayan'ın kucağında poz vermişti 'Küçük Onur'un son haline bakın o şimdi 40 yaşında! Küçük İbo'nun ezeli rakibi Onur Sarıkaya'yı görenler, "Tanıyamadım" , "Nereden nereye" yorumları yapıyor. Geleceğin yıldızlarından biri olarak aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük Onur... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Karate Can adlı diziyle ekranlarda boy gösterdi. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük Onur'un ünü bir anda son buldu. Zira aralarında asla dile getirilmemiş ancak belli olan rekabetleriyle Küçük İbo da aynı kaderi paylaştı. Ortadan kaybolan Küçük Onur'un eski şöhreti kalmadı.
"TANIYAMADIM"
Seda Sayan'ın kucağında poz vermişti 'Küçük Onur'un son haline bakın o şimdi 40 yaşında! Küçük İbo'nun ezeli rakibini görenler, "Tanıyamadım" yorumları yapıyor.
90'lı yıllarda küçük yaşına rağmen fırtına gibi esen "Küçük Onur", asıl adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde ekranlardan bir hayli uzak yaşıyor. 25 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya gelen Onur Sarıkaya, 8-9 yaşlarında Türkiye'ye adını duyurmuştu.
Mahsun Kırmızıgül ile yolu kesişen Küçük Onur, söylediği şarkılarla bir gece üne kavuştu. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan Onur Sarıkaya, rol aldığı dizilerde reyting rekorları kırdı.
40 YAŞINDA
Şimdilerde çocukluk döneminden çok farklı bir yaşam süren Onur Sarıkaya'nın son hali sevenleri tarafından merak ediliyor. Özellikle 'Karate Can' dizisi ile adından söz ettiren, albümleri adeta yok satan 'Küçük Onur' lakaplı Onur Sarıkaya'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu.