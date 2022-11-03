Seda Sayan'ın kucağında poz vermişti 'Küçük Onur'un son haline bakın o şimdi 40 yaşında! Küçük İbo'nun ezeli rakibini görenler: "Tanıyamadım"

40 YAŞINDA

Şimdilerde çocukluk döneminden çok farklı bir yaşam süren Onur Sarıkaya'nın son hali sevenleri tarafından merak ediliyor. Özellikle 'Karate Can' dizisi ile adından söz ettiren, albümleri adeta yok satan 'Küçük Onur' lakaplı Onur Sarıkaya'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu.