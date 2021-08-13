Seda Sayan'ın izdivaç programına kalça danslarıyla damga vurmuştu! Solmaz Çiros’un son hali ağızları açık bıraktı
Seda Sayan'ın Uğur Aslan ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel'e kalça dansları ile damga vuran fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son halini gören şaştı kaldı. Aldığı kilolarla herkesi şaşkına çeviren Solmaz Çiros'u görenler tanımakta zorlandı. Eski zayıf halinden eser kalmayan fenomen gelin adayı için 'Ne yaptın kendine', 'Bu sen olamazsın' yorumları yapıldı. İşte Solmaz Çiros'un görenleri şoke eden inanılmaz değişimi...
13.08.2021 20:53
- Son Güncelleme: 13.08.2021 22:23
Solmaz Çiros, sunuculuğunu Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın üstlendiği Evleneceksen Gel adlı izdivaç programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Solmaz Çiros, son hali ile gündem oldu. Sosyal medya hesabında yeşil transparan elbisesi ile verdiği pozu yayınlayan Solmaz'ı görenler tanımakta zorlandı.
Eski zayıf halinden eser kalmayan fenomen gelin adayı için 'Ne yaptın kendine', 'Bu sen olamazsın' yorumları yapıldı. İşte başta Solmaz Çiros olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...