Seda Sayan'ın gerçek adını duyanlar şaşıp kalıyor! 59 yaşındaki Kadırgalı hakkında şok gerçek: "Meğer bambaşka biriymiş"

Kendisinden 25 yaş küçük olan meslektaşı Çağlar Ökten ile yaklaşık 7 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan, çocuk açıklamasıyla gündeme geldi. Ökten ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten Sayan, 20 yıl önce yumurtalarnı dondurttuğunu itiraf etti.