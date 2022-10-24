Seda Sayan'ın gerçek adını duyanlar şaşıp kalıyor! 59 yaşındaki Kadırgalı hakkında şok gerçek: "Meğer bambaşka biriymiş"
Seda Sayan'ın gerçek adını duyanlar şaşıp kalıyor! 59 yaşındaki Kadırgalı hakkında birçok kişiyi şoke eden gerçek gündeme bomba gibi düştü. Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan "Yumurtalarımı 20 yıl önce dondurttum" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan'ın gerçek adını ilk kez duyanlar, "Meğer bambaşka biriymiş" yorumları yaptı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin gerçek isimleri...
24.10.2022 10:58 - Son Güncelleme: 24.10.2022 10:58
Kendisinden 25 yaş küçük olan meslektaşı Çağlar Ökten ile yaklaşık 7 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan, çocuk açıklamasıyla gündeme geldi. Ökten ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten Sayan, 20 yıl önce yumurtalarnı dondurttuğunu itiraf etti.
Açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Seda Sayan'ın gerçek ismi merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin gerçek isimleri...