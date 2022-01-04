Seda Sayan'ın gelini Miray Daner ile Aras Bulut Yinemli arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Miray...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Miray Daner. 22 yaşındaki güzel oyuncu önce Kubilay Aka ile olan olaylı ayrılığı sonrasında da verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Şimdilerde ise Seda Sayan ile Sinan Engin'in çocukları Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süslüyor. Hatta güzel oyuncu aileye çoktan girdi bile. Hakkında her detay merak edilen Miray Daner hakkında araştırma yapanlar, yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli gerçeğini görünce şaştı kaldı.
04.01.2022 09:32
- Son Güncelleme: 04.01.2022 09:32
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Miray Daner. Özellikle Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları, Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla sürekli magazin manşetlerini süslüyor.
Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Miray Daner, yeni yıla sevgilisinin ailesiyle girdi.