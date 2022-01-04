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Haberler Magazin Seda Sayan'ın gelini Miray Daner ile Aras Bulut Yinemli arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Miray...

Seda Sayan'ın gelini Miray Daner ile Aras Bulut Yinemli arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Miray...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Miray Daner. 22 yaşındaki güzel oyuncu önce Kubilay Aka ile olan olaylı ayrılığı sonrasında da verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Şimdilerde ise Seda Sayan ile Sinan Engin'in çocukları Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süslüyor. Hatta güzel oyuncu aileye çoktan girdi bile. Hakkında her detay merak edilen Miray Daner hakkında araştırma yapanlar, yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli gerçeğini görünce şaştı kaldı.

04.01.2022 09:32 - Son Güncelleme: 04.01.2022 09:32
Seda Sayan’ın gelini Miray Daner ile Aras Bulut Yinemli arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Miray...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Miray Daner. Özellikle Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları, Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla sürekli magazin manşetlerini süslüyor.

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Seda Sayan’ın gelini Miray Daner ile Aras Bulut Yinemli arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Miray...

15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu olan Miray Daner, Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okudu. Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır.

Seda Sayan’ın gelini Miray Daner ile Aras Bulut Yinemli arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Miray...

Miray Daner, iki sezon boyunca ekranlara gelen, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in baş rollerini paylaştığı Vatanım Sensin isimli dizide de Cevdet ve Azize'nin memleket sevdalısı kızı Hilal karakterini canlandırmıştı.

Seda Sayan’ın gelini Miray Daner ile Aras Bulut Yinemli arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Miray...

Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Miray Daner, yeni yıla sevgilisinin ailesiyle girdi.

Seda Sayan’ın gelini Miray Daner ile Aras Bulut Yinemli arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Miray...

Daner, yılbaşı planını sevgilisinin ailesiyle yaptı. Sevgilisinin babası Sinan Engin'le aynı masada yemek yiyen Daner'in fotoğrafları sosyal medyaya düştü.

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