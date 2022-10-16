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Haberler Magazin Seda Sayan’ın gelin adayıydı! Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı

Seda Sayan’ın gelin adayıydı! Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle ağızları açık bıraktı. Derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle dans eden Çiros, kısa sürede gündem oldu. Kıyafeti ayrı kalça dansı ayrı olay olan fenomen gelin adayına "Az daha aç olmamış", "Eskiden oynuyordun da şimdi ne yaptığını pek anlayamadım" gibi yorumlar yapıldı. Öte yandan Çiros'un son halini görenler de inanamadı. İşte Solmaz Çiros'un sosyal medyada tepki çeken o paylaşımı...

16.10.2022 20:40 - Son Güncelleme: 16.10.2022 20:43
Seda Sayan’ın gelin adayıydı! Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı

Evleneceksen Gel'le adını duyuran Solma Çiros, programın ardından sosyal medyada fenomen hale gelmiş ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Seda Sayan’ın gelin adayıydı! Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen gelin adayı, son yaptığı paylaşımla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.

Seda Sayan’ın gelin adayıydı! Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı

Derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle dans eden Çiros, kısa sürede gündem oldu.

Seda Sayan’ın gelin adayıydı! Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede tepkilerin odağında yer aldı.

Seda Sayan’ın gelin adayıydı! Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı

Kıyafeti ayrı kalça dansı ayrı olay olan fenomen gelin adayına "Az daha aç olmamış", "Eskiden oynuyordun da şimdi ne yaptığını pek anlayamadım" gibi yorumlar yapıldı.

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