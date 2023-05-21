Seda Sayan’ın gelin adayıydı! Kilo veren Solmaz Çiros’un son hali “Sonunda” dedirtti! Kalça dansı ve tarzı olay “Vücut sergisi yapıyor...”
Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros, özellikle kalça danslarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Son dönemlerde fazla kilolarıyla gündem olan Çiros'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Zayıflayarak bambaşka birine dönüşen ünlü isim, kırmızı elbisesi ile dans ettiği anları yayınladı. Kilo veren Solmaz Çiros'un son hali "Sonunda" dedirtirken kalça dansı ve tarzı olay oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Vücut sergisi yapıyor" derken bir başkası "Bir de oynayabilse keşke" ifadelerini kullandı. İşte Solmaz Çiros'un son hali ve çok konuşulan dansı ile tarzı...
21.05.2023 19:25 - Son Güncelleme: 21.05.2023 19:25
Solmaz Çiroz, Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programına gelin adayı olarak katıldı ve adını geniş kitlelere duyurdu.
Kalça danslarıyla programa damga vuran Çiros, daha sonra Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı.