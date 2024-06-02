Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz Çiros transparan kıyafeti ve kalça dansıyla geri döndü! “Ben utandım bu ne” Son hali şoke etti

Seda Sayan'ın sunduğu evlilik programında sergilediği kalça danslarıyla hafızalara kazınan Solmaz Çiros, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı. Yaldızlı iç takımının üzerine giydiği transparan tül elbisesi ile sahne alan Çiros, hem performansı hem kostümüyle hem de fazla kilolarıyla dikkat çekti. Şarkı söylediği sırada bir anda dengesini kaybederek düşen Çiros'un o anları ise çok konuşuldu. İşte Solmaz Çiros'un sosyal medyaya damga vuran o görüntüleri...
Türk televizyon dünyasında, Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı bir evlilik programı sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan Solmaz Çiros, programdaki kalça danslarıyla adından söz ettirmişti.
Bir süre dizi oyunculuğu yapmasının ardından ekranlara veda eden Çiros, uzun bir aradan sonra yine gündeme geldi.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tekrar dikkat çeken Çiros'un, son yayınladığı videolar olay oldu.