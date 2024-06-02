Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz Çiros transparan kıyafeti ve kalça dansıyla geri döndü! “Ben utandım bu ne” Son hali şoke etti

Seda Sayan'ın sunduğu evlilik programında sergilediği kalça danslarıyla hafızalara kazınan Solmaz Çiros, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı. Yaldızlı iç takımının üzerine giydiği transparan tül elbisesi ile sahne alan Çiros, hem performansı hem kostümüyle hem de fazla kilolarıyla dikkat çekti. Şarkı söylediği sırada bir anda dengesini kaybederek düşen Çiros'un o anları ise çok konuşuldu. İşte Solmaz Çiros'un sosyal medyaya damga vuran o görüntüleri...