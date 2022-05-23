Seda Sayan’ın gelin adayı fena coştu! Davulcuya twerk yapan Solmaz Çiros’un kalça dansı olay! Son hali akılları başlardan aldı
Seda Sayan'ın gelin adayı fena coştu! Davulcuya twerk yapan Solmaz Çiros'un kalça dansı olay! Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunduğu evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, kalça danslarıyla programa damga vurmuştu. Programın sona ermesinin ardından bir güzellik merkezi açan fenomen gelin adayı, ekranlardan hemen uzaklaşmadı ve bir dönem Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Seda Sayan'ın klibinde de yer alan Solmaz, bir süre sonra kayıplara karıştı. Solmaz yıllar sonra tekrar gündeme geldi ve sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Oldukça kilo alan fenomen ismin, son paylaşımı olay oldu. Roman gecesi yapan Solmaz, hem kalça dansı hem de son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte Solmaz'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
23.05.2022 23:20 - Son Güncelleme: 23.05.2022 23:30
Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunduğu evlilik programıyla ünlenen Solmaz Çiros, yaptığı kalça danslarıyla adından söz ettirmişti.
Programın ardından Aşk-ı Roman dizisinde ve Seda Sayan'ın klibinde rol alan Çiros, bir süre sonra kayıplara karışmıştı. Solmaz yıllar sonra tekrar gündeme geldi ve sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Solmaz'ın davulcuya twerk yaptığı anlara yorum yağdı.