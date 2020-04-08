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Seda Sayan'ın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi! Yıllar öncesine ait bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

57 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Oğulcan Engin sebebiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan Seda Sayan Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçirdi. Hatta Türkiye'nin en çok estetik operasyon kadınlarından biri olabilir. Seda Sayan'ın yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyayı salladı ve değişimini göz önüne serdi. İşte başta Seda Sayan olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz...

08.04.2020 17:58 - Son Güncelleme: 08.04.2020 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





