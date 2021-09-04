Seda Sayan’ın eski müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Eylül’e bomba gibi girdi! Süper mini şortuyla boy gösterdi sokakları podyuma çevirdi
Seda Sayan'ın eski müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Eylül'e bomba gibi girdi! Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Ezgi Eyüboğlu, geçen ay ilişkisini sonlandırmıştı. Özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla yine çok konuşuldu. Siyah süper mini şortu ve göbek açık üstüyle objektif karşısına geçen oyuncu, sokakta verdiği pozları 'Eylül' notuyla yayınladı. Sokakları podyuma çeviren Eyüboğlu'nun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medyaya damga vuran o pozları...
04.09.2021 19:53
- Son Güncelleme: 04.09.2021 19:53
Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Geçen ay Oğulcan Engin ile yollarını ayıran oyuncu, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geldi.
Fit hali ile dikkat çeken Ezgi Eyüboğlu'nu takipçileri adeta iltifat yağmuruna tuttu. Eyüpoğlu'nun 'Eylül' notunu düştüğü paylaşımına "Çok güzelsin", "Türkiye'nin en güzel kadını" yorumları yapıldı.