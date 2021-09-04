Seda Sayan’ın eski müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Eylül’e bomba gibi girdi! Süper mini şortuyla boy gösterdi sokakları podyuma çevirdi

Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Geçen ay Oğulcan Engin ile yollarını ayıran oyuncu, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geldi.