Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten aşka geldi ’o gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm’ Çağlar Ökten’in son hali ise...

TATİL SONRASI ESTETİK

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı Seda Sayan ise, tatilden döner dönmez soluğu estetik merkezinde aldı. Seda Sayan, bu defa yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı. Yaptırdığı işlemleri saklamayan ünlü isim, bu anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.