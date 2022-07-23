Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten aşka geldi 'o gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm' Çağlar Ökten'in son hali ise...
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçen ay müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Balayı için Paris'e giden çift, daha sonra ise soluğu Amsterdam'a almıştı. Ardından Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in rıza göstermediğine ve Sayan ile Ökten'in arasının açıldığına dair pek çok haber basına yansıdı. Ancak aşk tüm hızıyla devam ediyor. aris'te balayı yapan çift, ardından Hollanda'ya gitti. Son durağı Yunanistan'ın Mikonos Adası oldu. Çağlar Ökten, eşi Seda Sayan'la fotoğrafını yayınlayıp, "O gülüşün hiç eksik olmasın gül yüzlüm" notunu düştü. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in son hali ise dikkat çekti.
24 Nisan 2022 tarihinde Beşiktaş'ta lüks bir otelde kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan, nikah sonrası eşi ve yakın arkadaşlarıyla Amsterdam tatiline çıkmıştı. Ünlü çift, balayı için de Paris'i tercih etmişti.
KOCASIYLA BİRLİKTE ESTETİK YAPTIRDI
Özel hayatıyla olduğu kadar yaptırdığı estetiklerle de gündemden düşmeyen Seda Sayan, yeniden ameliyat masasına yatmıştı.
Eşi Çağlar Ökten'in de kendisine eşlik ettiği Sayan, o anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Çağlar Ökten saç ektirirken, Seda Sayan silikonlarını yeniletmişti. Seda Sayan'ın paylaşımına binlerce yorum yağmıştı.
DUDAK DUDAĞA POZ
Geçtiğimiz haftalarda eşiyle Hollanda'ya giden Seda Sayan, romantik pozlarla adından söz ettirmişti. Ünlü ismin, 'Sevgilimmm' notuyla paylaştığı dudak dudağa poz, yorum yağmuruna tutulmuştu.
TATİL SONRASI ESTETİK
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı Seda Sayan ise, tatilden döner dönmez soluğu estetik merkezinde aldı. Seda Sayan, bu defa yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı. Yaptırdığı işlemleri saklamayan ünlü isim, bu anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.