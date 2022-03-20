Seda Sayan'ın 25 yaş küçük sevgilisine bakın! Aşka gelen Çağlar Ökten'in o görüntüleri olay oldu “Seda abla inanma lütfen”
Seda Sayan'ın 25 yaş küçük sevgilisine bakın! Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi aldığı Çağlar Ökten'e canlı yayında "Sonsuza dek evet!" yanıtını vermişti. Yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Sayan, geçen akşam sevgilisi Çağlar Ökten'i dinlemeye gitti. Yakın dostları Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün de aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla sevgilisinin konserine giden Sayan, mekana girmeden muhabirlerle sohbet etti ve nikah tarihini açıkladı. Sahnede sevgilisine şarkılar söyleyen Ökten ise ünlü isme aşkını haykırdı. O anlar sosyal medyada gündem olarak yorum yağmuruna tutuldu. İşte detaylar...
20.03.2022 19:29 - Son Güncelleme: 20.03.2022 19:29
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen akşam Beyoğlu'nda bir mekanda sahne alan sevgilisi Çağlar Ökten'i dinlemeye gitti.
NİKAH TARİHİNİ AÇIKLADI
Evlilik tarihi ve yeri hakkında da konuşan Sayan " 20 Mayıs'da Prag'da evleneceğiz" dedi. Basın mensuplarının son dönemde Çağlar Ökten ve eski sevgilisi hakkında çıkan haberleri ve eski sevgilisi ile ayrılığının nedeninin Ökten'e albüm yapmak olduğu söylentilerini hatırlatması üzerine Sayan, "Teşekkür ederim" diyerek sorulara cevap vermedi.