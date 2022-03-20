Seda Sayan’ın 25 yaş küçük sevgilisine bakın! Aşka gelen Çağlar Ökten’in o görüntüleri olay oldu “Seda abla inanma lütfen”

NİKAH TARİHİNİ AÇIKLADI

Evlilik tarihi ve yeri hakkında da konuşan Sayan " 20 Mayıs'da Prag'da evleneceğiz" dedi. Basın mensuplarının son dönemde Çağlar Ökten ve eski sevgilisi hakkında çıkan haberleri ve eski sevgilisi ile ayrılığının nedeninin Ökten'e albüm yapmak olduğu söylentilerini hatırlatması üzerine Sayan, "Teşekkür ederim" diyerek sorulara cevap vermedi.