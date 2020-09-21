Seda Sayan'ı makyajsız görenler hayran kaldı! 57 yaşındaki Seda Sayan en doğal haliyle gençlere taş çıkardı

Covid-19 kapmaktan korkan Seda Sayan, virüs ortaya çıktığı dönemde Yemekteyiz yarışmasını bırakmıştı. Yaz başında tası tarağı toplayan Seda Sayan, Bodrum'a yerleşen annesi ve ablasıyla yaşama kararı aldı. Tekne hayatına uyum sağlayan ve sık sık teknesinden paylaşımlarda bulunan Seda Sayan makyajsız halleriyle de bu yazın en çok konuşulanlarından oldu. Sıfır makyaj Seda Sayan güzelliğiyle tam not alırken sosyal medyada "Tekne hayatı Sada Sayan'a yaradı..." yorumları yapıldı.

İşte başta hayranlarından övgüler yağan Seda Sayan'ın makyajsız hali ve diğer ünlülerin en doğal halleri.