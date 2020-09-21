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Seda Sayan'ı makyajsız görenler hayran kaldı! 57 yaşındaki Seda Sayan en doğal haliyle gençlere taş çıkardı

Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan, Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçiren ve yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan, koronavirüs tedbirleri nedeni ile teknesinde herkesten izole bir hayat yaşamaya başladı. Tekne hayatına kısa sürede uyum sağlayan Seda Sayan makyajsız fotoğrafını paylaştı ve 'Seda'ya tekne hayatı yaramış' dedirtti. İşte hayranlarından övgüler yağan Seda Sayan'ın makyajsız hali...

21.09.2020 13:47 - Son Güncelleme: 21.09.2020 13:47
Seda Sayan'ı makyajsız görenler hayran kaldı! 57 yaşındaki Seda Sayan en doğal haliyle gençlere taş çıkardı

57 yaşındaki Seda Sayan koronavirüs tedbirleri nedeni ile teknesinde herkesten izole bir hayat yaşamaya başladı. Bir yıl içerisinde 3 ev değiştirip 2 ev satın alan Sayan'ın İstanbul'a sadece işleri için geldiği öğrenildi. İstanbul'un kalabalığından ve koronavirüs salgınından kaçan ünlüler arasına Seda Sayan da katıldı.

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Seda Sayan'ı makyajsız görenler hayran kaldı! 57 yaşındaki Seda Sayan en doğal haliyle gençlere taş çıkardı

Covid-19 kapmaktan korkan Seda Sayan, virüs ortaya çıktığı dönemde Yemekteyiz yarışmasını bırakmıştı. Yaz başında tası tarağı toplayan Seda Sayan, Bodrum'a yerleşen annesi ve ablasıyla yaşama kararı aldı. Tekne hayatına uyum sağlayan ve sık sık teknesinden paylaşımlarda bulunan Seda Sayan makyajsız halleriyle de bu yazın en çok konuşulanlarından oldu. Sıfır makyaj Seda Sayan güzelliğiyle tam not alırken sosyal medyada "Tekne hayatı Sada Sayan'a yaradı..." yorumları yapıldı.

İşte başta hayranlarından övgüler yağan Seda Sayan'ın makyajsız hali ve diğer ünlülerin en doğal halleri.

Seda Sayan'ı makyajsız görenler hayran kaldı! 57 yaşındaki Seda Sayan en doğal haliyle gençlere taş çıkardı

SİNEM KOBAL

.Sinem Kobal, yazın son günlerinden bir fotoğrafını yayınladı. "Bu nasıl güzellik" diye yorum yapan takipçiler, ünlü oyuncuya birçok iltifatta bulundu.

Seda Sayan'ı makyajsız görenler hayran kaldı! 57 yaşındaki Seda Sayan en doğal haliyle gençlere taş çıkardı
Seda Sayan'ı makyajsız görenler hayran kaldı! 57 yaşındaki Seda Sayan en doğal haliyle gençlere taş çıkardı

BİRAN DAMLA YILMAZ

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