Seda Sayan'ı makyajsız görenler hayran kaldı! 57 yaşındaki Seda Sayan en doğal haliyle gençlere taş çıkardı
Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan, Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçiren ve yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan, koronavirüs tedbirleri nedeni ile teknesinde herkesten izole bir hayat yaşamaya başladı. Tekne hayatına kısa sürede uyum sağlayan Seda Sayan makyajsız fotoğrafını paylaştı ve 'Seda'ya tekne hayatı yaramış' dedirtti. İşte hayranlarından övgüler yağan Seda Sayan'ın makyajsız hali...
57 yaşındaki Seda Sayan koronavirüs tedbirleri nedeni ile teknesinde herkesten izole bir hayat yaşamaya başladı. Bir yıl içerisinde 3 ev değiştirip 2 ev satın alan Sayan'ın İstanbul'a sadece işleri için geldiği öğrenildi. İstanbul'un kalabalığından ve koronavirüs salgınından kaçan ünlüler arasına Seda Sayan da katıldı.
Covid-19 kapmaktan korkan Seda Sayan, virüs ortaya çıktığı dönemde Yemekteyiz yarışmasını bırakmıştı. Yaz başında tası tarağı toplayan Seda Sayan, Bodrum'a yerleşen annesi ve ablasıyla yaşama kararı aldı. Tekne hayatına uyum sağlayan ve sık sık teknesinden paylaşımlarda bulunan Seda Sayan makyajsız halleriyle de bu yazın en çok konuşulanlarından oldu. Sıfır makyaj Seda Sayan güzelliğiyle tam not alırken sosyal medyada "Tekne hayatı Sada Sayan'a yaradı..." yorumları yapıldı.
İşte başta hayranlarından övgüler yağan Seda Sayan'ın makyajsız hali ve diğer ünlülerin en doğal halleri.