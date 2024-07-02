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Seda Sayan'dan üvey oğluna destek! Eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur'a bakın! Dans yarışmasında birinci olunca madalya Seda Sayan'dan...

Türk müziğinin güçlü sesi Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur'a destek olmaktan geri kalmadı. Artur, katıldığı dans yarışmasında birinci olunca, bu büyük başarısını kutlamak için madalyayı bizzat Seda Sayan'dan aldı. Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla, olay magazin manşetlerinde yerini buldu. İşte Seda Sayan'ın o anları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 20:21 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 21:53
Seda Sayan’dan üvey oğluna destek! Eşi Çağlar Ökten’in oğlu Artur’a bakın! Dans yarışmasında birinci olunca madalya Seda Sayan’dan... 1

MADALYA SEDA SAYAN'DAN!
Türk müziğinin güçlü sesi Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur'a destek olmaktan geri kalmadı. Artur, katıldığı dans yarışmasında birinci olunca, bu büyük başarısını kutlamak için madalyayı bizzat Seda Sayan'dan aldı...

Seda Sayan’dan üvey oğluna destek! Eşi Çağlar Ökten’in oğlu Artur’a bakın! Dans yarışmasında birinci olunca madalya Seda Sayan’dan... 2

Performansıyla sahnelerin tozunu attıran Seda Sayan, aradığı aşkı Çağlar Ökten'de buldu.

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in oğlu dans yarışmasında birinci oldu

Seda Sayan’dan üvey oğluna destek! Eşi Çağlar Ökten’in oğlu Artur’a bakın! Dans yarışmasında birinci olunca madalya Seda Sayan’dan... 3

Ve ikili 2022'de nikah masasına oturdu. Çiftin arasındaki yaş farkı sık sık eleştirilse de Seda Sayan bunların hepsine kulak tıkadı.

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