Seda Sayan'dan kendisinden 25 yaş küçük o isim ile olay kare! 7 kez evlenip boşanmıştı Kadırgalı, fısıltılar aldı başını gidiyor...
Seda Sayan'dan 25 yaş küçük o isim ile olay kare! Fısıltılar aldı başını gidiyor... 7 kez evlenip boşanmıştı Kadırgalı. Son olarak yaptığı aşk açıklaması ile gündeme bomba gibi düşen 59 yaşındaki Seda Sayan Instagram'dan arka arkaya paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Seda'nın sunduğu programda solist olan ve ünlü sanatçı ile samimi tavırlar sergileyen Çağlar Ökten kimdir? Gelen paylaşımların ardından Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile aşk yaşadığı iddiaları yeniden gündemde yerini aldı.
Seda Sayan'dan kendisinden 25 yaş küçük o isim ile olay kare! 7 kez evlenip boşanmıştı Kadırgalı, fısıltılar aldı başını gidiyor...
SEDA SAYAN VE ÇAĞLAR ÖKTEN ARASINDA AŞK MI VAR?
Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın solisti olan Çağlar Ökten merak Konusu oldu. Her gün canlı yayında Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasındaki yakınlaşma kimilerinin aklına aşk ihtimalini getirdi. Bazı seyirciler ise show amaçlı olduğunu söyledi. Seda Sayan'ın ve Çağlar Ökten'in şarkıları birbirlerine bakarak söylemeleri bu dedikoduları ve iddiaları güçlendirdi.
Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in sevgili olup olmadığı merak edilirken yeni gelen bu kareler iddiaları güçlendirdi.
ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?
Seda Sayan'ın sunduğu program ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isim seslendirdiği şarkılar ile müzik severlerin büyük beğenisini kazandı. Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'lu. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmış... Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiş. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiş...