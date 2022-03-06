Seda Sayan’dan kendisinden 25 yaş küçük o isim ile olay kare! 7 kez evlenip boşanmıştı Kadırgalı, fısıltılar aldı başını gidiyor...

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Seda Sayan'ın sunduğu program ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isim seslendirdiği şarkılar ile müzik severlerin büyük beğenisini kazandı. Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'lu. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmış... Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiş. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiş...



