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Seda Sayan sahte değişim hikayesi anlatan ünlülerin ipliğini pazara çıkardı: "Her yeri gerdirdi 'küçük dokunuş' dedi"

Seda Sayan, estetik operasyonlarını ve zayıflama yöntemlerini kamuoyundan gizleyen meslektaşlarına adeta ateş püskürdü. Yaptırdığı işlemleri hiçbir zaman saklamadığını belirten ünlü sanatçı, "Tüm vücudunu gerdirip 'küçük dokunuş' diyen var. Zayıflama iğnesi kullanıp 'Diyetisyenim yemek gönderdi' diyorlar. Hadi oradan be!" sözleriyle sahte değişim hikayelerine tepki gösterdi.

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Seda Sayan’dan Zayıflama İğnelerine Sert Eleştiri

Estetik operasyonların küçük işlemler gibi anlatılmasına tepki gösteren Sayan, özellikle son dönemde yaygınlaşan zayıflama iğneleri hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisinin de geçmişte zayıflama iğnesi kullandığını belirten sanatçı, bilinçsiz kullanım nedeniyle yaşadığı olumsuz deneyimi ilk ağızdan anlattı.

Sanatçının Zayıflama İğnesi Deneyimi ve Uyarıları

ZAYIFLAMA İĞNESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Estetik operasyonların küçük işlemler gibi anlatılmasına tepki gösteren Sayan, özellikle son dönemde yaygınlaşan zayıflama iğneleri hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisinin de geçmişte zayıflama iğnesi kullandığını belirten sanatçı, bilinçsiz kullanım nedeniyle yaşadığı olumsuz deneyimi ilk ağızdan anlattı.

Seda Sayan Estetik Müdahaleleri Açıkça Savundu

"HER YERİ GERDİRDİ, KÜÇÜK DOKUNUŞ DEDİ"

Yaptırdığı estetik işlemleri hiçbir zaman saklamadığını vurgulayan Seda Sayan, bazı ünlü isimlerin geçirdikleri kapsamlı operasyonları kamuoyuna basit müdahaleler olarak yansıttığını savundu. Tedavi gördüğü bir hastanede bizzat şahit olduğunu söylediği olayı anlatan Sayan, bir meslektaşının geçirdiği estetik operasyonların ardından yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Estetik Operasyonları Saklayan Ünlülere Sayan’dan Tepki

Ünlü sanatçı, yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı:

"Bizim milletimizde şöyle bir şey var. Yaptığını gizlemek gibi. Hep seninle konuşuyoruz ya. Ben yaptığımı hiç gizlemedim. Ya bak bir hastanede yan odamda kimin yattığını biliyorum. Kadın estetiklerini yaptırdı. Çıktı dedi ki küçük dokunuş. Ne küçük dokunuşu? Her yeri gerdirdi ya."

Estetik Müdahalelerde Şeffaflık Çağrısı

Estetik müdahalelerin kişisel bir tercih olduğunu ancak yapılan işlemlerin gizlenerek farklı bir algı oluşturulmasını doğru bulmadığını ifade eden Sayan, kendi yaşadığı değişimleri açıkça paylaşmaya devam ettiğini belirtti.

Ünlüler Arasında Yaygınlaşan Zayıflama İğneleri

ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANAN ÜNLÜLERE TEPKİ

Seda Sayan'ın açıklamalarında en çok dikkat çeken konulardan biri de son dönemde ünlüler arasında yaygınlaştığını öne sürdüğü zayıflama iğneleri oldu. Bazı isimlerin kısa sürede verdikleri kiloları yalnızca diyet ve sağlıklı beslenmeyle açıkladığını savunan sanatçı, bu açıklamaları inandırıcı bulmadığını söyledi.

Seda Sayan: Zayıflama Yöntemlerinde Dürüst Olunmalı

Hızlı kilo kaybı yaşayan ünlülerin kullandıkları yöntemler konusunda daha açık olmaları gerektiğini belirten Sayan, özellikle zayıflama iğnelerinin doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Ünlülerin Hızlı Kilo Vermesi Sayan’ı Şaşırttı

Ünlü sanatçı, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Zayıflama iğneleri bütün ünlülerin elinde. Hepsine sorsan 'Rejim yaptım.' Bugüne kadar yaptınız olmadı, şimdi ne oldu? Ben anlıyorum tabii. Halinden anlıyorsun. Bu kadar kısa zamanda nasıl verdin? Tüp mide olmadın, ne yaptın? 'Diyetisyenim yemek gönderdi.' Hadi oradan be! Hadi oradan yani! Bu kadar kısa sürede veremezsin."

Zayıflama Yöntemlerini Saklayan Ünlülere Eleştiri

"NE VAR BUNU SÖYLEMEKTE?"

Ünlü isimlerin zayıflama yöntemlerini saklamasına anlam veremediğini belirten Seda Sayan, bu konuda açık davranmanın toplum sağlığı açısından da önemli olduğunu savundu.

Seda Sayan’dan Doktor Kontrolünde Zayıflama Tavsiyesi

Özellikle geniş takipçi kitlesine sahip kişilerin kullandıkları yöntemleri açıklarken doktor kontrolünün önemine dikkat çekmeleri gerektiğini ifade eden sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İğne kullan, 'Doktoruma danışarak kullanıyorum' de. 'Doktorunuza danışmadan siz de kullanmayın' de. Ne var bunu söylemekte? Sanki kabahat işlemiş gibi bir algı yaratıyorlar."

Seda Sayan Geçmiş Zayıflama İğnesi Deneyimini Anlattı

SEDA SAYAN'DAN ZAYIFLAMA İĞNESİ İTİRAFI

Meslektaşlarına yönelik eleştirilerinin ardından kendi deneyimini de paylaşan Seda Sayan, geçmişte zayıflama iğnesi kullandığını açıkladı. İlk kullanımında yanlış doz uygulaması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten ünlü sanatçı, bu süreçte bilinçsiz hareket ettiğini itiraf etti.

Bilinçsiz Zayıflama İğnesi Kullanımına Sayan’dan Uyarı

Yaşadığı olumsuz deneyimin ardından zayıflama iğnelerinin kontrolsüz kullanılmaması gerektiğini özellikle vurgulayan Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Valla ben oldum iğneden. Önce yanlış doz oldum. Beni bir yerden yere vurdu. Bilinçsizce oldum. Sakın olmayın. Sakın Allah korusun."

Zayıflama İğneleri Kas Sağlığını Tehdit Edebilir

"KAS VE ORGAN SAĞLIĞI RİSKE GİREBİLİR"

Zayıflama iğnelerinin yalnızca kilo kaybı açısından değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Seda Sayan, kullanım sürecinde vücudun genel sağlık durumunun da takip edilmesinin önemine değindi. Beslenme düzeni, kas kaybı ve vücudun ihtiyaç duyduğu desteklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten sanatçı, bu tür tedavilerin mutlaka doktor kontrolünde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin