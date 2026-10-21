Ünlü sanatçı, yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı:

"Bizim milletimizde şöyle bir şey var. Yaptığını gizlemek gibi. Hep seninle konuşuyoruz ya. Ben yaptığımı hiç gizlemedim. Ya bak bir hastanede yan odamda kimin yattığını biliyorum. Kadın estetiklerini yaptırdı. Çıktı dedi ki küçük dokunuş. Ne küçük dokunuşu? Her yeri gerdirdi ya."