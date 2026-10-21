Seda Sayan sahte değişim hikayesi anlatan ünlülerin ipliğini pazara çıkardı: "Her yeri gerdirdi 'küçük dokunuş' dedi"
Seda Sayan, estetik operasyonlarını ve zayıflama yöntemlerini kamuoyundan gizleyen meslektaşlarına adeta ateş püskürdü. Yaptırdığı işlemleri hiçbir zaman saklamadığını belirten ünlü sanatçı, "Tüm vücudunu gerdirip 'küçük dokunuş' diyen var. Zayıflama iğnesi kullanıp 'Diyetisyenim yemek gönderdi' diyorlar. Hadi oradan be!" sözleriyle sahte değişim hikayelerine tepki gösterdi.
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