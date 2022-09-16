Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'le ilgili bomba itiraf: "Bir süredir sahne almıyorum çünkü..."
Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'le ilgili bomba itiraf! Eşinin sevdiğimüzik grubunun konserinde görüntülenen Seda Sayan, açıklamaları ile dikkat çekti. Genç görünümü ve fiziği ile de dikkatleri üzerine çeken Seda Sayan, bir süredir sahne almadığını söylerek bomba bir itirafta bulundu. Oğlu Oğulcan Engin ile ilgili soruları yanıtlamak istemeyen Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'le el ele konser alanına gitti. İşte takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği görüntüler ve Seda Sayan'ın konser itirafı...
16.09.2022 11:04 - Son Güncelleme: 16.09.2022 11:04
Önceki akşam Harbiye'de Adamlar konserine giden Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten, konser girişinde kameralara takıldı.
Seda Sayan'dan eşiyle ilgili bomba itiraf - Video
"Çağlar'ın sesine bayılıyorum. Ben bir süredir kendim sahne almıyorum, eşimi sahnede dinlemek, o keyfi yaşamak için." diyen Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'le ilgili soruları duyunca konuyu değiştirerek eşiyle birlikte oradan uzaklaştı.
Seda Sayan'dan eşiyle ilgili bomba itiraf - Video
Kusursuz fiziği ile dikkat çeken Seda Sayan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte başta Seda Sayan'ın yaşı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...