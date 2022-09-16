Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'le ilgili bomba itiraf: "Bir süredir sahne almıyorum çünkü..."

"Çağlar'ın sesine bayılıyorum. Ben bir süredir kendim sahne almıyorum, eşimi sahnede dinlemek, o keyfi yaşamak için." diyen Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'le ilgili soruları duyunca konuyu değiştirerek eşiyle birlikte oradan uzaklaştı.

Seda Sayan'dan eşiyle ilgili bomba itiraf - Video