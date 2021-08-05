Seda Sayan’dan bomba itiraf! Tekne tatilinde çekilen bikinili görüntüleriyle olay olmuştu: ’Sazanlar hemen atlıyorlar’

Sosyal medyada yaptığı photoshop'larla çok konuşulan Sayan, "Fotoğraflarla oynamayı seviyorum. Bazen gülmek için yapıyorum. Gülmek için yaptıklarıma bazı sazanlar hemen atlıyorlar" diyerek, bu yöndeki eleştirileri çok umursamadığını söyledi.