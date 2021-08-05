Seda Sayan'dan bomba itiraf! Tekne tatilinde çekilen bikinili görüntüleriyle olay olmuştu: 'Sazanlar hemen atlıyorlar'
Seda Sayan'dan bomba itiraf geldi. Geçtiğimiz günlerde çıktığı tekne tatilinde bikinili yakalanan ve günlerce gündemden düşmeyen 58 yaşındaki Seda Sayan, önceki gün Etiler'de kameralara takıldı. Instagram'da yayınladığı fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle adından sıkça söz ettiren Seda Sayan, bir mücevher mağazasında uzun süre raflardaki takıları inceledi. Ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in biten ilişkisinden sosyal medyada çok konuşulan photoshop'lu fotoğraflarına dair bakın neler söyledi.
05.08.2021 10:44
- Son Güncelleme: 05.08.2021 10:56
'SAZANLAR HEMEN ATLIYORLAR'
Seda Sayan'dan bomba itiraf geldi. Geçtiğimiz günlerde çıktığı tekne tatilinde bikinili yakalanan Seda Sayan, Etiler'de bir mücevher mağazasında uzun süre raflardaki takıları inceledi.
OĞULCAN-EZGİ CEVABI!
Ünlü şarkıcıya, 30 yaşındaki oğlu Oğulcan Engin'in uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini sürpriz şekilde sona erdirmesi hatırlatıldı.
Seda Sayan, "Bu konuda benim konuşmam abes olur. İkisi de yetişkin insanlar. Konuşmuşlar, böyle karar almışlar" diyerek yorum yapmaktan kaçındı.