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Haberler Magazin Seda Sayan'dan bomba itiraf! Tekne tatilinde çekilen bikinili görüntüleriyle olay olmuştu: 'Sazanlar hemen atlıyorlar'

Seda Sayan'dan bomba itiraf! Tekne tatilinde çekilen bikinili görüntüleriyle olay olmuştu: 'Sazanlar hemen atlıyorlar'

Seda Sayan'dan bomba itiraf geldi. Geçtiğimiz günlerde çıktığı tekne tatilinde bikinili yakalanan ve günlerce gündemden düşmeyen 58 yaşındaki Seda Sayan, önceki gün Etiler'de kameralara takıldı. Instagram'da yayınladığı fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle adından sıkça söz ettiren Seda Sayan, bir mücevher mağazasında uzun süre raflardaki takıları inceledi. Ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in biten ilişkisinden sosyal medyada çok konuşulan photoshop'lu fotoğraflarına dair bakın neler söyledi.

05.08.2021 10:44 - Son Güncelleme: 05.08.2021 10:56
Seda Sayan’dan bomba itiraf! Tekne tatilinde çekilen bikinili görüntüleriyle olay olmuştu: ’Sazanlar hemen atlıyorlar’

'SAZANLAR HEMEN ATLIYORLAR'

Seda Sayan'dan bomba itiraf geldi. Geçtiğimiz günlerde çıktığı tekne tatilinde bikinili yakalanan Seda Sayan, Etiler'de bir mücevher mağazasında uzun süre raflardaki takıları inceledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seda Sayan’dan bomba itiraf! Tekne tatilinde çekilen bikinili görüntüleriyle olay olmuştu: ’Sazanlar hemen atlıyorlar’

"YATIRIM İÇİN TAKI ALMAM"
Gazetecilerin ayaküstü sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Yatırım için mi bakıyorsunuz?" sorusuna, "Yatırım için takı almam; ya beğendiğimi alırım ya da değişim yaparım" yanıtını verdi.

Seda Sayan’dan bomba itiraf! Tekne tatilinde çekilen bikinili görüntüleriyle olay olmuştu: ’Sazanlar hemen atlıyorlar’

Sosyal medyada yaptığı photoshop'larla çok konuşulan Sayan, "Fotoğraflarla oynamayı seviyorum. Bazen gülmek için yapıyorum. Gülmek için yaptıklarıma bazı sazanlar hemen atlıyorlar" diyerek, bu yöndeki eleştirileri çok umursamadığını söyledi.

Seda Sayan’dan bomba itiraf! Tekne tatilinde çekilen bikinili görüntüleriyle olay olmuştu: ’Sazanlar hemen atlıyorlar’

OĞULCAN-EZGİ CEVABI!
Ünlü şarkıcıya, 30 yaşındaki oğlu Oğulcan Engin'in uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini sürpriz şekilde sona erdirmesi hatırlatıldı.

Seda Sayan’dan bomba itiraf! Tekne tatilinde çekilen bikinili görüntüleriyle olay olmuştu: ’Sazanlar hemen atlıyorlar’

Seda Sayan, "Bu konuda benim konuşmam abes olur. İkisi de yetişkin insanlar. Konuşmuşlar, böyle karar almışlar" diyerek yorum yapmaktan kaçındı.