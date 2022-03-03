Seda Sayan'dan bomba aşk açıklaması! 7 kez evlenip boşanan ve bir oğlu olan 59 yaşındaki Kadırgalı, bakın neler söyledi...

"AŞKA KALBİMİ KAPATIR MIYIM?"

59 yaşındaki sanatçı, "Aşka kalbinizi kapattınız mı? Yanınızda uzun süredir kimseyi göremiyoruz" sorusuna, "Kim diyor, yok öyle bir şey. Aşka kalbimi kapatır mıyım? 2022'den beklentim büyük bu konuda" cevabını verdi. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Sayan, "Ata Çağlayan ile aşk yok, iş var, çok iş var. Bundan sonra birçok projede yer alacağız inşallah" demişti.