Seda Sayan'dan bomba aşk açıklaması! 7 kez evlenip boşanan ve bir oğlu olan 59 yaşındaki Kadırgalı bakın neler söyledi
Seda Sayan'dan bomba aşk açıklaması! 7 kez evlenip boşanan ve bir oğlu olan 59 yaşındaki Kadırgalı, açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. İlk ünlü olduğu zamanlardan bu yana her daim gündemde olan Seda Sayan hayatına 7 evlilik sığdırdı. Etiler'de alışveriş turunda görüntülenen Seda Sayan, pırlanta yüzüğüyle adından söz ettirdi. Son olarak organizatör Ata Çağlayan ile hakkında çıkan dedikoduları yalanlayan bir çocuk annesi sanatçıya, "Aşka kalbinizi kapattınız mı?" sorusu yöneltildi. Seda, bakın konuya nasıl yanıt verdi...
Seda Sayan'dan bomba aşk açıklaması! 7 kez evlenip boşanan ve bir oğlu olan 59 yaşındaki Kadırgalı, bakın neler söyledi...
Ünlü şarkıcı Seda Sayan hayatına tam 7 evlilik sığdırdı. Geçtiğimiz aylarda artık evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Seda Sayan, önceki gün Etiler'deydi. Bir arkadaşıyla alışveriş turuna çıktığını ifade eden ünlü şarkıcı, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.
"AŞKA KALBİMİ KAPATIR MIYIM?"
59 yaşındaki sanatçı, "Aşka kalbinizi kapattınız mı? Yanınızda uzun süredir kimseyi göremiyoruz" sorusuna, "Kim diyor, yok öyle bir şey. Aşka kalbimi kapatır mıyım? 2022'den beklentim büyük bu konuda" cevabını verdi. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Sayan, "Ata Çağlayan ile aşk yok, iş var, çok iş var. Bundan sonra birçok projede yer alacağız inşallah" demişti.