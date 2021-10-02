Seda Sayan yine aşık bu kez sevgilisi kendisinden 15 yaş küçük! Oğlu Oğulcan Engin yasakladı ambargo koydu deniyordu
58 yaşındaki Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatörle aşk mı yaşıyor? Sunduğu gündüz kuşağı programıyla çok konuşulan Seda Sayan'ın adı bir süredir kimseyl anılmıyordu. Kadırgalı yaptığı açıklamada oğlu, Oğulcan Engin'in izin vermediğini söylemişti. Ancak ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı.
02.10.2021 08:50
- Son Güncelleme: 02.10.2021 08:52