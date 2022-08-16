Vav TV İzle
Haberler Magazin Seda Sayan son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlendi 37 cm inceldi: "Ölçülerimden çok memnunum"

Seda Sayan son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlendi 37 cm inceldi: "Ölçülerimden çok memnunum"

Seda Sayan son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlendi 37 cm inceldi. Kadırgalı estetik ameliyatlarının yanısıra son dönemde ünlüler dünyasında da çok popüler olan bir teknikle fit kalmayı başarıyor... Eşi ile çıktıı tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan 37 cm inceldiğini ve vücut ölçilerinden memnun olduğunu ifade etti. Peki Seda Sayan nasıl zayıfladı? İşte ünlüler arasında oldukça yaygın olan o yöntem...

16.08.2022 14:13 - Son Güncelleme: 16.08.2022 14:20
Seda Sayan son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlendi 37 cm inceldi: Ölçülerimden çok memnunum

"ÖLÇÜLERİMDEN ÇOK MEMNUNUM"

Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlendi 37 cm inceldi. Seda Sayan son haliyle herkesi şaşkına çevirdi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seda Sayan son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlendi 37 cm inceldi: Ölçülerimden çok memnunum

Sürpriz bir kararla solisti Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan gün geçtikçe zayıflıyor. Geçtiğimiz aylarda 29 cm inceldiğini açıklayan Seda son olarak 37 cm inceldi.

Seda Sayan son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlendi 37 cm inceldi: Ölçülerimden çok memnunum

Bütün kıyafetlerini daralttığını ve ölçülerinden çok memnun olduğunu ifade eden Seda Sayan'ın nasıl zayıfladığı merak konusu oldu.

Seda Sayan son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlendi 37 cm inceldi: Ölçülerimden çok memnunum

BUSE VAROL'DAN SEDA SAYAN'A ÜNLÜLERİN ZAYIFLAMA SIRLARI...

İşte merak ettiğiniz 'Ünlüler nasıl kilo veriyor?' sorusunun yanıtı...

Seda Sayan son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlendi 37 cm inceldi: Ölçülerimden çok memnunum

İki çocuk dünyaya getiren Buse Varol Instagram'dan paylaştığı tatil kareleri ile gündeme bomba gibi düştü.

SON DAKİKA