Seda Sayan son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlendi 37 cm inceldi: "Ölçülerimden çok memnunum"
Seda Sayan son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlendi 37 cm inceldi. Kadırgalı estetik ameliyatlarının yanısıra son dönemde ünlüler dünyasında da çok popüler olan bir teknikle fit kalmayı başarıyor... Eşi ile çıktıı tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan 37 cm inceldiğini ve vücut ölçilerinden memnun olduğunu ifade etti. Peki Seda Sayan nasıl zayıfladı? İşte ünlüler arasında oldukça yaygın olan o yöntem...
16.08.2022 14:13 - Son Güncelleme: 16.08.2022 14:20
"ÖLÇÜLERİMDEN ÇOK MEMNUNUM"
Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlendi 37 cm inceldi. Seda Sayan son haliyle herkesi şaşkına çevirdi!
Sürpriz bir kararla solisti Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan gün geçtikçe zayıflıyor. Geçtiğimiz aylarda 29 cm inceldiğini açıklayan Seda son olarak 37 cm inceldi.
Bütün kıyafetlerini daralttığını ve ölçülerinden çok memnun olduğunu ifade eden Seda Sayan'ın nasıl zayıfladığı merak konusu oldu.