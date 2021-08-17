Seda Sayan son haliyle 'çağ atladı' dedirtiyor! Müziğe dönen Seda Sayan mini şortuyla sosyal medyayı yıktı geçti
Seda Sayan son haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! Müziğe dönen Seda Sayan mini şortuyla sosyal medyada, 'çağ atladı' dedirtiyor. Müzikteki uzun süren sessizliğini, 'Gel Günaha Girelim' şarkısı ile bozan bir çocuk annesi şarkıcı, gündeme bomba gibi düştü. Şarkısına çekilen klipte tarzıyla dikkat çeken Seda Sayan'ın mini şortlu halini görenler şaştı kaldı. Estetikleri ile sık sık gündeme gelen 58 yaşındaki Seda Sayan son haliyle adından söz ettirdi. İşte Seda Sayan'ın çok konuşulan halleri...
17.08.2021 14:40
- Son Güncelleme: 17.08.2021 15:37
Seda Sayan son haliyle 'çağ atladı' dedirtiyor! Müziğe dönen Seda Sayan mini şortuyla sosyal medyayı yıktı geçti, herkes onu konuştu...
Yeni şarkısının klip çekimindeki tarzı ile dikkat çeken Seda Sayan'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medya gündeminde. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...