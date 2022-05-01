RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Seda Sayan Sibel Can'la geçmişe gitti o anlar sosyal medyayı salladı! Bomba yorum dikkat çekti: "Emret öleyim şarkısında kime seslendiler?"

Seda Sayan Sibel Can'la geçmişe gitti o anlar sosyal medyayı salladı! Bomba yorum dikkat çekti: "Emret öleyim şarkısında kime seslendiler?"

Seda Sayan, Sibel Can'la geçmişe gitti, o anlar sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde. Sibel Can ile geçmişe giden Seda Sayan'ın o videosundaki "Emret öleyim şarkısında kime seslendiler?" yorumu dikkat çekti. Gençlik halleri ile gündeme gelen Seda Sayan ile Sibel Can'ın arasındaki yaş farkı ise merak konusu oldu.

01.05.2022 12:23 - Son Güncelleme: 01.05.2022 12:50
Seda Sayan Sibel Can’la geçmişe gitti o anlar sosyal medyayı salladı! Bomba yorum dikkat çekti: Emret öleyim şarkısında kime seslendiler?

İKİ DEV İSİM YAN YANA!

Seda Sayan Sibel Can'la geçmişe gitti o anlar sosyal medyayı salladı! Bomba yorum dikkat çekti: "Emret öleyim şarkısında kime seslendiler?"

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Seda Sayan Sibel Can’la geçmişe gitti o anlar sosyal medyayı salladı! Bomba yorum dikkat çekti: Emret öleyim şarkısında kime seslendiler?

Prag'da evlenecekken yaşanan vize sorunları nedeni ile geçtiğimiz hafta kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile İstanbul'da nikah masasına oturan Seda Sayan Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.

Seda Sayan Sibel Can’la geçmişe gitti o anlar sosyal medyayı salladı! Bomba yorum dikkat çekti: Emret öleyim şarkısında kime seslendiler?

Sibel Can'la geçmişten bir video paylaşan Seda Sayan kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

Seda Sayan Sibel Can’la geçmişe gitti o anlar sosyal medyayı salladı! Bomba yorum dikkat çekti: Emret öleyim şarkısında kime seslendiler?

Gençlik halleri ile beğeni yağmuruna tutulan iki dev isim için videoda gelen, "Emret öleyim şarkısında kime seslendiler?" yorumu ise sosyal medyada gündem oldu.

Seda Sayan Sibel Can’la geçmişe gitti o anlar sosyal medyayı salladı! Bomba yorum dikkat çekti: Emret öleyim şarkısında kime seslendiler?

Seda Sayan ve Sibel Can gençlik halleri çok konuşulurken ikili arasındaki yaş farkı da merak konusu oldu.

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