Seda Sayan milyonluk evini en ince ayrıntısına kadar paylaşmıştı işin altından bakın ne çıktı! Meğer Çağlar Ökten'le aşk yuvası...
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Sayan, 7. evliliğini ise 10 ay önce müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. Son olarak 4 milyon dolara aldığı lüks villasıyla gündeme gelen Sayan'ın eviyle ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde her detayını paylaştığı evin yeni olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
21.03.2023 11:42 - Son Güncelleme: 21.03.2023 11:44
Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten 10 aylık evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Sonrasında sunduğu programda kocasına 'Canım kocam, güzel kocam. Bizi her gün boşuyorlar ama olsun, nazar' sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.
Seda Sayan, şimdi de 4 milyon dolarlık lüks villasıyla gündemde.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan, eşiyle oturacakları yeni evlerinin dekorasyonunu paylaşmıştı. Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan'ın yeni bir ev daha aldığı sanıldı ama işin aslı öyle çıkmadı.