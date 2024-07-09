Seda Sayan Miami'de! En doğal halini sosyal medyada paylaştı güzelliğiyle mest etti! İşte Seda Sayan'ın makyajsız hali...

Milyonların yakın markajında olan ünlü şarkıcının attığı her adım sevenleri tarafından anbean takip ediliyor.

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Miami'den ev alan Seda Sayan, yaz tatili için de aynı tercihi yaptı. Sakin bir tatil geçiren Seda Sayan, tekneden bikinili bir video paylaşımı yaptı.