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Seda Sayan Miami'de! En doğal halini sosyal medyada paylaştı güzelliğiyle mest etti! İşte Seda Sayan'ın makyajsız hali...

Yıllarca güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla milyonların gönlüne taht kuran Seda Sayan, Miami'de tatilde. Teknede bikinili ve makyajsız halini paylaşan Seda Sayan 18'liklere taş çıkardı. Güzelliğiyle mest eden Seda Sayan'ın paylaşımı büyük beğeni aldı.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 09:35 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 09:41
Seda Sayan Miami’de! En doğal halini sosyal medyada paylaştı güzelliğiyle mest etti! İşte Seda Sayan’ın makyajsız hali... 1

24 Nisan'da Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan son zamanlarda yaptırdığı başarılı estetik operasyonlarıyla magazin manşetlerini süsledi.

Seda Sayan Miami’de! En doğal halini sosyal medyada paylaştı güzelliğiyle mest etti! İşte Seda Sayan’ın makyajsız hali... 2

Milyonların yakın markajında olan ünlü şarkıcının attığı her adım sevenleri tarafından anbean takip ediliyor.

Seda Sayan Miami'de!

Seda Sayan Miami’de! En doğal halini sosyal medyada paylaştı güzelliğiyle mest etti! İşte Seda Sayan’ın makyajsız hali... 3

Miami'den ev alan Seda Sayan, yaz tatili için de aynı tercihi yaptı. Sakin bir tatil geçiren Seda Sayan, tekneden bikinili bir video paylaşımı yaptı.

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