Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında eski eşler bakın ne dedi! 5 kez evlenen Erbil tecavüz iddiasıyla şoke etmişti...
Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında eski eşler bakın ne dedi! 5 kez evlenen Erbil tecavüz iddiasıyla şoke etmişti... Seda Sayan'ın Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un 2011 yılında biten evliliği hakkında ortaya attığı, önce tecavüz ardından aldatma dediği olay gerçek mi? Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında gözler eski eşlere çevrildi. Tecavüz iddiası sonrası Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun Etiler'de bir AVM'de görüntülendi, Nergis Kumbasar ise Ulus'ta... İki eski eş kendisine yöneltilen sorulara bakın ne yanıt verdi.
20.06.2021 12:29
- Son Güncelleme: 20.06.2021 12:29
5 kez evlenen Erbil tecavüz iddiasıyla şoke etmişti! Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında eski eşler bakın ne dedi...
Mehmet Ali Erbil'in ikinci eşi Nergis Kumbasar geçen perşembe akşamı arkadaşlarıyla Ulus'ta bir mekânda doğum gününü kutladı. Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan'ın başkalarının dolduruşuyla kavga ettiğini ancak sonunda yaşanan gerilimin tatlıya bağlandığını söyledi.
Tuğba Coşkun ise Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Seda Sayan'ın magazin gündeminde bomba etkisi yaratan iddialarıyla ilgili konuşmak istemeyen Tuğba Coşkun, muhabirlerin soruları karşısında sinirlendi.
Coşkun, "Bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim, lütfen" diyerek panikle kameralardan uzaklaştı.
Her şey Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.