Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında eski eşler bakın ne dedi! 5 kez evlenen Erbil tecavüz iddiasıyla şoke etmişti...

Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında eski eşler bakın ne dedi! 5 kez evlenen Erbil tecavüz iddiasıyla şoke etmişti... Seda Sayan'ın Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un 2011 yılında biten evliliği hakkında ortaya attığı, önce tecavüz ardından aldatma dediği olay gerçek mi? Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında gözler eski eşlere çevrildi. Tecavüz iddiası sonrası Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun Etiler'de bir AVM'de görüntülendi, Nergis Kumbasar ise Ulus'ta... İki eski eş kendisine yöneltilen sorulara bakın ne yanıt verdi.

20.06.2021 12:29 - Son Güncelleme: 20.06.2021 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





