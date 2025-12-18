PODCAST CANLI YAYIN

Seda Sayan ilk kez anlattı: 'Güllü'nün çocuklarının okul taksitlerini ödedim'

Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından ünlü sanatçı Seda Sayan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sayan, Güllü'nün çocukları Tuğyan ve Tuğberk'in okul taksitlerini geçmişte kendisinin ödediğini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, Sultan Nur Ulu'nun savcılık ifadesi dikkat çekti. Ulu'nun ifadesinde, "Tuğyan, Gül anneyi itti" diyerek itirafta bulunduğu öğrenildi.

Takvim Logo

"Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in ise yöneltilen suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Takvim Logo

AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tuğyan'ın tutuklanmasının yankıları sürerken ünlü sanatçı Seda Sayan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Takvim Logo

62 yaşındaki Sayan, geçmişte Güllü'nün çocukları Tuğyan'la Tuğberk'in okul taksitlerini ödediğini söyledi.

Takvim Logo

''KEŞKE BUNLAR YAŞANMASAYDI''

İşte, Seda Sayan'ın o açıklamaları:

''Bunu ilk defa ekranlardan söylüyorum. Bunu Tuğyan da Tuğberk de ikisi de biliyorlar. Bunu daha önce dile getirmedim ama Tuğyan'la Tuğberk bu olay ortaya çıkmadan önce bana haber gönderdiler. Biz Seda ablamla programa çıkmak istiyoruz diye. Bende gelin dedim. Bunu söylediğim için beni lütfen yanlış anlamayın. Bu bizim aramızda konuşulduğu için söylüyorum. Özgür Aras beni aradı. Güllü'nün çocukları seninle konuşmak istiyorlar dedi. Çünkü demişler: ''Annemizin çok sıkıştığı, bizim okullarımızın taksitlerini ödeyemediği zaman sizden almışlardı dedi.'' Özgür Aras. Okul taksitlerimizi bile ödemişti. Bunu söylediğim için çok üzgünüm. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Üzüntümü tarif edemem. Baştan beri kafamıza yatmayan şeyler vardı. Konduramadık.'' diye konuştu.

Sayan'ın bu açıklamaları sosyal medyada en çok konuşulan konularından birisi oldu.