Seda Sayan ilk kez anlattı: 'Güllü'nün çocuklarının okul taksitlerini ödedim'

''KEŞKE BUNLAR YAŞANMASAYDI''

İşte, Seda Sayan'ın o açıklamaları:

''Bunu ilk defa ekranlardan söylüyorum. Bunu Tuğyan da Tuğberk de ikisi de biliyorlar. Bunu daha önce dile getirmedim ama Tuğyan'la Tuğberk bu olay ortaya çıkmadan önce bana haber gönderdiler. Biz Seda ablamla programa çıkmak istiyoruz diye. Bende gelin dedim. Bunu söylediğim için beni lütfen yanlış anlamayın. Bu bizim aramızda konuşulduğu için söylüyorum. Özgür Aras beni aradı. Güllü'nün çocukları seninle konuşmak istiyorlar dedi. Çünkü demişler: ''Annemizin çok sıkıştığı, bizim okullarımızın taksitlerini ödeyemediği zaman sizden almışlardı dedi.'' Özgür Aras. Okul taksitlerimizi bile ödemişti. Bunu söylediğim için çok üzgünüm. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Üzüntümü tarif edemem. Baştan beri kafamıza yatmayan şeyler vardı. Konduramadık.'' diye konuştu.

Sayan'ın bu açıklamaları sosyal medyada en çok konuşulan konularından birisi oldu.