Seda Sayan ile müstakbel gelini İlayda Alişan’a milyonların önünde karşı karşıya! “Felaket bir kayınvalide olursun...”

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan, ilk kez müstakbel kayınvalidesiyle bir araya geldi. İkilinin ilk buluşması, milyonların gözü önünde gerçekleşti. Sayan'ın programına konuk olan Alişan'ın sorulara verdiği yanıtlar dikkat çekerken ünlü şarkıcının "Mesela bana diyorlar ki sen çok karışan ve felaket bir kayınvalide olursun" sözleri çok konuşuldu. İşte detaylar...

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile olan evliliğinden dümnyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, popüler isimlerle yaşadığı aşklarla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Engin, son olarak gönlünü oyuncu İlayda Alişan'a kaptırdı ve çiftin uyumu mutlu ilişkileriyle sık sık adlarından söz ettirdi.

Müstakbel Kayınvalidesine Konuk Oldu

Ünlü çift, bu kez İlayda Alişan'ın müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ın programına katılmasıyla gündeme geldi. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Alişan'ın programdaki dikkat çekerken ikili kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Canlı yayında kayınvalide–gelin adayı buluşması!
İlk Kez Bir Aradalar

Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programında bir araya gelen müstakbel gelin-kaynana, samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Seda Sayan'ın "Mesela bana diyorlar ki sen çok karışan ve felaket bir kayınvalide olursun" sözleri dikkat çekerken İlayda Alişan "Hiç öyle değilsiniz bence" yanıtını verdi.

Oğluna karışmadığını vurgulayan Seda Sayanİlayda Alişan da sözleriyle destekledi: "Oğulcan'dan ben hiç öyle bir şey duymadım. Arkadaş gibisiniz. Reels atıyorsunuz birbirinize, fikir alıyorsunuz. Ben hepsine şahidim"

Seda Sayan, program sırasında oğlu ve müstakbel gelinin birlikte yer aldığı fotoğraflara "Fotoğraflarınız çok güzel" yorumunu yaparken o kareleri gören Alişan da "Görünce fotoğrafları Oğulcan'ı özledim şimdi" diyerek karşılık verdi.

Gelin-Kayınvalide Birbirine Benzetildi

Programdaki sohbetlerin yanı sıra Seda Sayan ile İlayda Alişan'ın benzerliği de bir kez daha gündeme geldi. Konuyla ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

İmaj değiştirip saçlarını sarıya boyatan İlayda Alişan daha önce de Sayan'a benzetilmişti. Alişan, bununla ilgili şunları söylemişti: "Seda Hanım çok güzel bir kadın, öyle bir benzetme yapılması benim için gurur verici"

"Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır"

Yaşananlara kayıtsız kalmayan Oğulcan Engin ise İlayda Alişan'ın kendisine daha çok benzediğini belirtmişti: "Benzemiyor ya, bana daha çok benziyor. Saçlarını boyatmadan önce bana daha çok benziyordu. Ben de ona benziyorum. Üzüm üzüme baka baka kararır"

"Ben Kız Tarafıyım"

Öte yandan Seda Sayan geçtiğimiz haftalarda ikiliye olan desteğini açıklamıştı. "Ben kız tarafıyım" diyen Sayan, "Bu yaz düğün görür müyüz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Ben İlayda'nın yerinde olsam hemen evlenirim. Ne gezip duruyorsun elalemin adamıyla"

