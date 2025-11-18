Seda Sayan ile müstakbel gelini İlayda Alişan’a milyonların önünde karşı karşıya! “Felaket bir kayınvalide olursun...”
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan, ilk kez müstakbel kayınvalidesiyle bir araya geldi. İkilinin ilk buluşması, milyonların gözü önünde gerçekleşti. Sayan'ın programına konuk olan Alişan'ın sorulara verdiği yanıtlar dikkat çekerken ünlü şarkıcının "Mesela bana diyorlar ki sen çok karışan ve felaket bir kayınvalide olursun" sözleri çok konuşuldu. İşte detaylar...
