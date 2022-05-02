Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'den balayı karesi! Arkadaşlarını da yanlarına aldılar özel jetle Paris'e uçtular
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'den balayı fotoğrafları gelmeye başladı. Çiçeği burnunda çift, arkadaşlarını da yanına aldı, özel jetle Paris'e uçtu. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, bir süredir aşk yaşadığı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen nikahta Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in yer almaması dikkat çekmişti. Damattan 3 yaş küçük olan Engin'in evlilikten rahatsızlık duyduğu için nikâha katılmadığı iddia edilmişti. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile balayından görüntüler paylaştı, kısa sürede gündem oldu.
02.05.2022 15:47 - Son Güncelleme: 02.05.2022 16:21
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Mayıs ayında Prag'da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den geçen Pazar günü sürpriz hamle geldi. Ünlü çift, İstanbul'daki bir otelde dünyaevine girdi.
Sürpriz evlilikleriyle magazin gündeminde büyük ses getiren Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikah törenine dair detaylar ise çok konuşuldu.
Özellikle Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in nikah merasimine katılmaması birçok kişinin dikkatini çekti.