RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında konuşan Safiye Soyman'dan bomba yorum: "Denk gelseydi olurdu kısmetimde Faik varmış"

Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında konuşan Safiye Soyman'dan bomba yorum: "Denk gelseydi olurdu kısmetimde Faik varmış"

Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında konuşan Safiye Soyman'dan bomba bir yorum geldi. Seda Sayan 8. kez nikah masasına oturacak. Sevgilisi ile arasında 25 yaş fark olan Seda'ya, can dostu Safiye Soyman'dan destek geldi. Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aralarındaki yaş farkıyla ilgili konuşan Safiye Soyman, açıklamaları ile dikkat çekti.

22.04.2022 11:04 - Son Güncelleme: 22.04.2022 11:16
Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında konuşan Safiye Soyman’dan bomba yorum: Denk gelseydi olurdu kısmetimde Faik varmış

"DENK GELSEYDİ OLURDU KISMETİMDE FAİK VARMIŞ"

Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında konuşan Safiye Soyman'dan bomba bir yorum geldi.

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Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında konuşan Safiye Soyman’dan bomba yorum: Denk gelseydi olurdu kısmetimde Faik varmış

25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan'ın ilişkisine yakın dostu Safiye Soyman'dan destek geldi.

Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında konuşan Safiye Soyman’dan bomba yorum: Denk gelseydi olurdu kısmetimde Faik varmış

Soyman, Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aralarındaki yaş farkıyla ilgili konuştu. Ünlü isim, müstakbel damat adayının müzikal eğitimi ve karakterine de methiyeler düzerek bakın neler söyledi.

Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında konuşan Safiye Soyman’dan bomba yorum: Denk gelseydi olurdu kısmetimde Faik varmış

"KISMETİMİZDE FAİK VARMIŞ"

"Yaş dediğiniz nedir ki? Kimse bunlara takılmıyor. Ben de eskiden denk gelseydi kendimden genç biriyle olurdum ama kısmetime Faik geldi, 22 senedir beraberiz"

Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında konuşan Safiye Soyman’dan bomba yorum: Denk gelseydi olurdu kısmetimde Faik varmış

Geçtiğimiz haftalarda ikilinin 7 Mayıs'ta Prag'da gerçekleşecek nikahına katılamayacağını açıklayan Soyman, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı...

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