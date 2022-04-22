Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında konuşan Safiye Soyman'dan bomba yorum: "Denk gelseydi olurdu kısmetimde Faik varmış"
Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında konuşan Safiye Soyman'dan bomba bir yorum geldi. Seda Sayan 8. kez nikah masasına oturacak. Sevgilisi ile arasında 25 yaş fark olan Seda'ya, can dostu Safiye Soyman'dan destek geldi. Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aralarındaki yaş farkıyla ilgili konuşan Safiye Soyman, açıklamaları ile dikkat çekti.
22.04.2022 11:04 - Son Güncelleme: 22.04.2022 11:16
"DENK GELSEYDİ OLURDU KISMETİMDE FAİK VARMIŞ"
Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten hakkında konuşan Safiye Soyman'dan bomba bir yorum geldi.
25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan'ın ilişkisine yakın dostu Safiye Soyman'dan destek geldi.
Soyman, Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aralarındaki yaş farkıyla ilgili konuştu. Ünlü isim, müstakbel damat adayının müzikal eğitimi ve karakterine de methiyeler düzerek bakın neler söyledi.