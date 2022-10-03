Seda Sayan hem alttan hem üstten açtı olay görüntü! Minisiyle sütyenini göstere göstere sahne aldı Çağlar Ökten'i görenler: "Bakışlar fena"
Seda Sayan hem alttan hem üstten açtı olay görüntü! Minisiyle sütyenini göstere göstere sahne aldı Çağlar Ökten'i görenler, "Bakışlar fena" yorumları yaptı. Eşinin sesini çok beğendiğini söyleyen ve bu yüzden uzun bir süredir sahne almadığını, eşini dinlemeye gidip kayifli vakit geçirdiğini ifade eden Seda Sayan önceki akşam arkadaşları ile birlikte gittiği Çağlar Ökten'in sahnesinde şarkı söyledi. Seda Sayan'ın mini elbisesi ve göğüs dekoltesi dikkat çekerken eşi Çağlar Ökten'in bakışları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
03.10.2022 11:56 - Son Güncelleme: 03.10.2022 11:58
Seda Sayan hem alttan hem üstten açtı olay görüntü! Minisiyle sütyenini göstere göstere sahne aldı Çağlar Ökten'i görenler, "Bakışlar fena" yorumları yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de Adamlar konserine giden Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten, konser girişinde kameralara takılmıştı.
Seda Sayan'dan eşiyle ilgili bomba itiraf - Video
Önceki akşam arkadaşları ile birlikte eşini dinlemeye giden Seda Sayan sahneye çıktı, şarkı söyledi.