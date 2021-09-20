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Haberler Magazin Seda Sayan ve eski aşkı Nihat Doğan hakkında bomba iddia! Son noktayı Kadırgalı koydu o iddiaya bakın ne dedi

Seda Sayan ve eski aşkı Nihat Doğan hakkında bomba iddia! Son noktayı Kadırgalı koydu o iddiaya bakın ne dedi

Seda Sayan ve eski aşkı Nihat Doğan hakkında bomba iddia! Son noktayı Kadırgalı koydu o iddiaya bakın ne dedi... 'Reyting uğruna ilişki' sözleriyle hafızalara kazınan ikilinin, Sabahların Sultanı Seda Sayan 21 Eylül Salı günü ekranlarda yeniden bir araya geleceği ileri sürülmüştü. Ancak bir anda format değişti. Sayan'ın yeni aşkının kıskançlığının buna sebep olduğu söylenirken ünlü isimden açıklama geldi.

20.09.2021 13:03 - Son Güncelleme: 20.09.2021 13:04
Seda Sayan eski aşkı Nihat Doğan hakkında bomba iddia! Son noktayı Kadırgalı koydu o iddiaya bakın ne dedi

ESKİ AŞIKLAR YENİDEN!

Seda Sayan eski aşkı Nihat Doğan'la yeniden! 'Reyting uğruna ilişki' sözleriyle hafızalara kazınan ikilinin yeniden ekranlarda bir arada olacağı haberinin ardından yaşananlar kafa karıştırdı.

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Seda Sayan eski aşkı Nihat Doğan hakkında bomba iddia! Son noktayı Kadırgalı koydu o iddiaya bakın ne dedi

Sabahın Sultanı Seda Sayan'a bomba bir konuk geliyor. Konuklarıyla magazin gündeminde yerini alan Seda Sayan'ın programında yine yaşanılacaklar herkesi ekran karşısına kilitleyecek.

Seda Sayan eski aşkı Nihat Doğan hakkında bomba iddia! Son noktayı Kadırgalı koydu o iddiaya bakın ne dedi

Sayan'ın 21 Eylül Salı günü yayınlanacağı programa bir dönem aşk yaşadığı Nihat Doğan'ın konuk olacağı ve eski aşıkların yıllar sonra tekrardan bir araya geleceği ileri sürülmüştü. Bir anda programın formati değişti.

Seda Sayan eski aşkı Nihat Doğan hakkında bomba iddia! Son noktayı Kadırgalı koydu o iddiaya bakın ne dedi

Bu ani değişimin sebebi kıskançlık krizi olarak yorumlanmıştı. İddialara göre, Sayan'ın genç sevgilisi, Nihat Doğan'ı kıskandı ve bu yüzden programa konuk alınmamasına karar verildi. Ancak Seda Sayan, konu ile ilgili son noktayı koydu.

Seda Sayan eski aşkı Nihat Doğan hakkında bomba iddia! Son noktayı Kadırgalı koydu o iddiaya bakın ne dedi

Sayan açıklamasında "Nihat, birkaç kere işi olduğu için verilen tarihleri kendisi iptal etti. Bu kez de biz şarkıcı-yorumcu olmadan programa devam etme kararı aldık. Ayrıca Nihat benim çok iyi ARKADAŞIMDIR."

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