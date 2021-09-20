Seda Sayan ve eski aşkı Nihat Doğan hakkında bomba iddia! Son noktayı Kadırgalı koydu o iddiaya bakın ne dedi
Seda Sayan ve eski aşkı Nihat Doğan hakkında bomba iddia! Son noktayı Kadırgalı koydu o iddiaya bakın ne dedi... 'Reyting uğruna ilişki' sözleriyle hafızalara kazınan ikilinin, Sabahların Sultanı Seda Sayan 21 Eylül Salı günü ekranlarda yeniden bir araya geleceği ileri sürülmüştü. Ancak bir anda format değişti. Sayan'ın yeni aşkının kıskançlığının buna sebep olduğu söylenirken ünlü isimden açıklama geldi.
20.09.2021 13:03
- Son Güncelleme: 20.09.2021 13:04