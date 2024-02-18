Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş paylaştı! Kadırgalı 25 yaş küçük eşiyle fena aşka geldi! “Benim seni görmem lazım...”

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, aradığı aşkı meslektaşı Çağlar Ökten'de buldu ve 2022 yılında dünyaevine girdi. Aralarındaki yaş farkıyla bir dönem çok konuşulan ancak tüm eleştirilere kulak tıkayıp aşklarına tam gaz devam eden ünlü çiftten romantik bir paylaşım geldi. Sayan, eşi Çağlar Ökten'i sarıp sarmaladığı bir pozu Instagram'da yayınladı. Aşka gelen Kadırgalı, sosyal medyayı fena salladı. İşte o poz...
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 2022 Nisan ayında sürpriz bir şekilde evlendi.
Sayan ve Ökten'in, 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmesi bekleniyordu. Ancak ikili, vizede yaşanan problemler nedeniyle geçtiğimiz hafta İstanbul'da dünyaevine girdi.
Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in ise bu evliliğe karşı çıktığı iddia edildi. Oğulcan Engin'in, annesinin nikahına katılmaması da dikkat çekti. Ancak anne-oğul aralarındaki buzları kısa sürede eritti.