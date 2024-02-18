Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş paylaştı! Kadırgalı 25 yaş küçük eşiyle fena aşka geldi! “Benim seni görmem lazım...”

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, aradığı aşkı meslektaşı Çağlar Ökten'de buldu ve 2022 yılında dünyaevine girdi. Aralarındaki yaş farkıyla bir dönem çok konuşulan ancak tüm eleştirilere kulak tıkayıp aşklarına tam gaz devam eden ünlü çiftten romantik bir paylaşım geldi. Sayan, eşi Çağlar Ökten'i sarıp sarmaladığı bir pozu Instagram'da yayınladı. Aşka gelen Kadırgalı, sosyal medyayı fena salladı. İşte o poz...