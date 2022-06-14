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Haberler Magazin Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile canlı yayında romantik anlar yaşadı! Son hali şaşkına çevirdi! Gören inanamadı! “Seda hamile...”

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile canlı yayında romantik anlar yaşadı! Son hali şaşkına çevirdi! Gören inanamadı! “Seda hamile...”

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçen ay müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Balayı için Paris'e giden çift, daha sonra ise soluğu Amsterdam'a almıştı. Balayı tatillerinden yaptıkları paylaşımlarla da sık sık gündem olan ikili, son olarak canlı yayındaki romantik danslarıyla konuşuldu. Beyaz içinde izleyici karşısına çıkan ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ve fit haliyle yıllara meydan okuyan Sayan'ın göbeğini görenler şaştı kaldı. Ünlü şarkıcıya yapılan yorumlar ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Seda Sayan'ın son hali...

14.06.2022 20:04 - Son Güncelleme: 14.06.2022 20:09
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile canlı yayında romantik anlar yaşadı! Son hali şaşkına çevirdi! Gören inanamadı! “Seda hamile...”

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti.

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Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile canlı yayında romantik anlar yaşadı! Son hali şaşkına çevirdi! Gören inanamadı! “Seda hamile...”

Sayan ve Ökten'in, 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmesi bekleniyordu. Ancak ikili, vizede yaşanan problemler nedeniyle geçtiğimiz hafta İstanbul'da dünyaevine girdi. Gerçek ismi "Aysel Gürsaçer" olan sanatçı, "Ökten" soyadını aldı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile canlı yayında romantik anlar yaşadı! Son hali şaşkına çevirdi! Gören inanamadı! “Seda hamile...”

OĞULCAN DÜĞÜNE KATILMADI
Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in ise bu evliliğe karşı çıktığı iddia edildi. 31 yaşındaki Engin'in, annesinin nikahına katılmaması da dikkat çekti.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile canlı yayında romantik anlar yaşadı! Son hali şaşkına çevirdi! Gören inanamadı! “Seda hamile...”

GECİKMELİ BALAYI
İşleri nedeniyle hemen balayına çıkamayan çift, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yakın dostlarıyla soluğu Paris'te aldı. Özel bir jetle Paris'e yolculuk yapan çifte yakın arkadaşları Esra Özmen ve Gülşah Saraçoğlu da eşlik etti.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile canlı yayında romantik anlar yaşadı! Son hali şaşkına çevirdi! Gören inanamadı! “Seda hamile...”

Geçen günlerde ise soluğu Amsterdam'da alan ünlü çift, lolipopla verdikleri pozla uzun süre gündem oldu.

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