Seda Sayan dert yandı tektaşı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı ‘Safiye Soyman bahane yüzük şahane’
Seda Sayan dert yandı tektaşı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı… Şimdilerde yakın dostu Safiye Soyman ile Miami'de tatilde olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Son dönemlerde Demet Akalın ile girdiği polemikle ve yaptırdığı estetiklerle gündem olan Sayan, bu kez tektaş yüzüğüyle dikkat çekti. Safiye Soyman yüzünden nasıl bronzlaştığını anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan Seda Sayan'a "Safiye Soyman bahane yüzük şahane", "Yüzüğe bakmaktan Seda'yı göremedim" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım…
04.06.2021 20:36
- Son Güncelleme: 04.06.2021 20:46
Son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Şimdilerde yakın dostu Safiye Soyman ile Miami'de tatilde olan ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın yayınladığı video olay oldu.
Safiye Soyman yüzünden nasıl bronzlaştığını anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan Seda Sayan'ın söz konusu paylaşımda tektaş yüzüğü dikkat çekti.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Seda Sayan için "Safiye Soyman bahane yüzük şahane", "Yüzüğe bakmaktan Seda'yı göremedim" yorumlarında bulundu.
Öte yandan geçirdiği estetik operasyonlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Seda Sayan'ın son görüntüsü de sosyal medyada alay konusu oldu.
Sayan için "Hanımefendi kim, tanıyor musunuz?", "Ben 32 yaşındayım Seda Sayan benden daha genç gözüküyor" gibi ifadeler kullanıldı.