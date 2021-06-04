Seda Sayan dert yandı tektaşı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı ‘Safiye Soyman bahane yüzük şahane’

Seda Sayan dert yandı tektaşı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı… Şimdilerde yakın dostu Safiye Soyman ile Miami'de tatilde olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Son dönemlerde Demet Akalın ile girdiği polemikle ve yaptırdığı estetiklerle gündem olan Sayan, bu kez tektaş yüzüğüyle dikkat çekti. Safiye Soyman yüzünden nasıl bronzlaştığını anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan Seda Sayan'a "Safiye Soyman bahane yüzük şahane", "Yüzüğe bakmaktan Seda'yı göremedim" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım…

04.06.2021 20:36 - Son Güncelleme: 04.06.2021 20:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





