Seda Sayan çocuğu yaşındaki sevgilisi ile evlilik haberlerine tepki göstermişti... Gerçeği açıkladı Safiye Soyman ve Hatice'den ilk yorum
Seda Sayan çocuğu yaşındaki sevgilisi ile evlilik haberlerine tepki göstermişti... Gerçeği açıkladı, Seda Sayan'ın Instagram paylaşımına ilk yorum Safiye Soyman ve Hatice'den geldi. Sinan Engin hariç geri kalan evlilikleri hakkında 'onları saymıyorum' diyen Seda Sayan'dan 7. kez evleneceği yönündeki haberlere yeni açıklama geldi. İlk evliliğini 1987 yılında Rıdvan Kılıç'la yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan şarkıcı Seda Sayan, birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı. Seda, evlilik hakkında bakın neler söyledi...
Seda Sayan çocuğu yaşındaki sevgilisi ile evlilik haberlerine tepki göstermişti... Gerçeği açıklayan Seda Sayan'a Instagram'da Safiye Soyman ve Hatice'den yorum gecikmedi.
"EVLENME TEKLİFİ ALDIM"
Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleneceğini kabul etti! Yedinci kez evlenecek olan Seda Sayan Uçankuş'a yaptığı açıklamayı sayfasında paylaştı. Seda Sayan açıklamasında "Evlenme teklifi aldım" dedi. Neredeyse oğlu yaşında olan Çağlar Ökten'den teklif aldığını doğrulayan Seda Sayan açıklamasında "Teklif aldığım doğru,
Çağlar daha önce 1 evlilik yapmış 11 yaşında bir oğlu var, şu an her şey yolunda gidiyor çok iyi anlaştığımız kesin, hayırlısı" dedi.
Seda Sayan birlikte aşk pozlarını paylaşıp tebrik edenlerin paylaşımlarına da sayfasında yer verdi. Bengü, Ebru Destan, Hadice ve Safiye Soyman gibi ünlü isimler paylaşıma kalp emojisi bıraktı.
Geçtiğimiz Cuma günü ortaya çıkan Milliyet'in haberine göre Seda Sayan, beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı.
Ökten, 14 Şubat Pazartesi gecesi Beyoğlu'nda bulunan Süreyya Teras isimli mekanda sahne aldıktan sonra, bir anda cebindeki tektaşı çıkararak, sanatçıya evlilik teklifinde bulundu.