Seda Sayan çocuğu yaşındaki sevgilisi ile evleniyor mu? Sinan Engin hariç geri kalan evlilikleri hakkında 'onları saymıyorum' demişti
Seda Sayan çocuğu yaşındaki sevgilisi ile evleniyor iddiası şoke etti. Sinan Engin hariç geri kalan evlilikleri hakkında 'onları saymıyorum' demişti... Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'aşk' açıklamasının ardından Seda'dan bomba haber geldi. İddiaya göre ilk evliliğini 1987 yılında Rıdvan Kılıç'la yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan şarkıcı Seda Sayan, birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den sahnede evlilik teklifi aldı. 59 yaşındaki Seda Sayan 1990 - 1995 yılları arasında Sinan Engin'le evli kaldı ve bu evlilikten Oğulcan Engin adında bir erkek evlat dünyaya getirdi. Peki, yeniden nikah masasına oturacak olan Seda Sayan kaç evlilik yaptı? İşte detaylar...
11.03.2022 11:56 - Son Güncelleme: 11.03.2022 12:11
YEDİ KOCALI SEDA!
Sinan Engin hariç geri kalan evlilikleri hakkında 'onları saymıyorum' demişti... Seda Sayan çocuğu yaşındaki sevgilisi ile evleniyor mu?
Milliyet'in haberine göre Seda Sayan, beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı. Ökten, 14 Şubat Pazartesi gecesi Beyoğlu'nda bulunan Süreyya Teras isimli mekanda sahne aldıktan sonra, bir anda cebindeki tektaşı çıkararak, sanatçıya evlilik teklifinde bulundu.
Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in sevgili olup olmadığı merak edilirken geçtiğimiz günlerde gelen bu kareler iddiaları güçlendirdi.