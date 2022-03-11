Seda Sayan çocuğu yaşındaki sevgilisi ile evleniyor mu? Sinan Engin hariç geri kalan evlilikleri hakkında 'onları saymıyorum' demişti

"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.