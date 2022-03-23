Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten’e ’sonsuza kadar evet’ demişti... Nikahın yeri ve tarihi belli oldu bakın nerede evlenecekler!

SEDA SAYAN BAKIN NEREDE VE NE ZAMAN EVLENİYOR

Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten'e 'sonsuza kadar evet' demişti... Nikahın yeri ve tarihi belli oldu! Sevgilisi Çağlar Ökten'i yanından ayırmayan Seda Sayan, önceki gün de Ökten'i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.