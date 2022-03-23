Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten'e 'sonsuza kadar evet' demişti... Nikahın yeri ve tarihi belli oldu bakın nerede evlenecekler!
Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten'e 'sonsuza kadar evet' demişti... Nikahın yeri ve tarihi belli oldu. 59 yaşındaki Seda Sayan, birlikte sahne aldığı ve kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını geçtiğimiz hafta doğrulamış hatta evlilik hazırlığı içinde olduğunu söylemişti. Resmi olarak 7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, Çağlar Ökten ile bakın nerede ve hangi tarihte dünyaevine girecek.
SEDA SAYAN BAKIN NEREDE VE NE ZAMAN EVLENİYOR
Seda Sayan çocuğu yaşındaki Çağlar Ökten'e 'sonsuza kadar evet' demişti... Nikahın yeri ve tarihi belli oldu! Sevgilisi Çağlar Ökten'i yanından ayırmayan Seda Sayan, önceki gün de Ökten'i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.
TARİH BELLİ
8. kez gelin olmak için hazırlık yapan Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sorularına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Çağlar Ökten ile 20 Mayıs'ta Prag'da evleneceklerini açıkladı.
"BEN KARŞIMDA BEKAR BİR ERKEK TANIDIM"
Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'e 'sevgilinden ayrıl gel dedi' iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Seda Sayan 7. evliliğini yapacağı sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik haberini canlı yayında milyonlara duyurdu. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile sürpriz evlilik kararına ilişkin magazin kulislerinde bir kez daha bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı.